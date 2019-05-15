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Görme Engelliler için LTB’den eğitici ve sosyal etkinlik

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) her yıl geleneksel hale gelen özel eğitim merkezleri ile çiçek ve fidan dikimi etkinliğini Marmara Parkı’nda gerçekleştirdi
Görme Engelliler için LTB’den eğitici ve sosyal etkinlik

Bu yıl Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu Başkanı Çelen Çağansoy da katıldı. Başkan Harmancı, Komisyon koordinatörü Çağansoy ile özel gereksinimli çocuklar birlikte parka çiçek ve fidan diktiler.

 

Engelsiz oyun gruplarında oynadılar, çiçek diktiler, fidanlığı gezdiler

Özel eğitim öğretmenleri Ülkü Şah ve Bahar Üzümcü refakatinde Marmara Parkı’nda hem çiçek ve fidan diken öğrenciler hem de engelsiz oyun gruplarında oynayarak keyifli dakikalar geçirdiler. R. R. Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu öğrencileri LTB Fidanlığı’na giderek hem fidanlığı gezdiler hem de orada yetiştirilen farklı çiçek ve ağaçlarla ilgili bilgi aldılar. LTB tarafından öğrencilere Anneler Günü’nde annelerine hediye etmeleri için birer de çiçek verildi. Çocukların aileleri ve okul idaresi ile iş birliği içerisinde gerçekleşen etkinlik sayesinde öğrenciler hem gözleme dayalı eğitici-öğretici ve sosyal bir gün geçirdiler. 

 

Çocukların yeşili ve doğayı yakından tanıdığı güzel bir etkinlik oldu

Özel gereksinimli öğrencilerin doğada gözlem yaparak çevreyi tanımasının özel eğitimde çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren özel eğitim öğretmenleri Şah ve Üzümcü, “Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu olarak LTB çalışanları ve LTB Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu Başkanı Çelen Çağansoy’un destekleriyle Marmara Parkı’na çiçek dikimi ve LTB Fidanlığına çok faydalı bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu güzel günde LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da yanımızda olması ve çiçek dikiminde öğrencilerimizde yakından ilgilenmesi bizleri onurlandırmıştır.” ifadelerini kullandılar.

 

 

 

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