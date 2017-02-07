Görme ve işitme engelliler için haber bülteni hazırlayacak olan LTB, bu bültenleri haftalık olarak yayınlayacak

LTB’den Görme ve İşitme Engellilere yönelik haber bülteni

Kurduğu Engellemeyen Lefkoşa Birimi ile başkent Lefkoşa’da yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yeni bir uygulama başlatarak, hem görme, hem de işitme engellilerin önemli bir beklentisini karşılama amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

LTB, haftalık haber özetleri şeklinde hazırlanmaya başlanan “Görme ve İşitme Engelliler için Haber Bülteni” ile ülkede bir ilki daha başlatmış oluyor.

Haftalık olarak yayınlanacak

LTB ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) işbirliğinde hazırlanan ve LTB’nin bu alandaki hizmetleri başta olmak üzere, birçok gelişmeyi işitme ve görme engelli yurttaşlara ulaştıran haber bültenini, işaret dili ve betimleme konusunda eğitim almış olan LTB personeli Sanem Koç hazırlayıp sunuyor.

Sanem Koç tarafından detaylı bir çalışmanın ardından hazırlanan “Görme ve İşitme Engelliler için Haber Bülteni’nin ilki hazır olup, izlemek isteyenlerin www.lefkosabelediyesi.org resmi web sitesi veya LTB’nin facebook sayfasını ziyaret edebileceği ifade edildi.