Görmezden gelinen 10 kanser belirtisi

Kanserle mücadelede erken teşhis oldukça büyük önem taşıyor. Bu nedenle herhangi bir belirtiyi mümkün olan en kısa zamanda fark edebilmek, tedaviyi büyük oranda etkiliyor.

Kanserin ortaya çıkabilecek olası belirtilerini bilmek ve kontrol için doktora gitmek esastır. Unutulmamalıdır ki, birazdan bahsedeceklerimizin bir kısmı ara sıra, ancak sıklıkla başka rahatsızlıklarla birlikte ortaya çıkabilirler ve bu yüzden normal bir yaşamı engellediği için korkmamalıyız. Ancak sorun kronikleşirse, mümkün olan en kısa zamanda bir uzmana başvurmak en iyisi olacaktır.

Kanserle savaşmanın ana yollarından biri onu erken bulmaktır. Bazen çok yoğun olduğumuz için düzenli sağlık kontrollerimizi yapmayı unutuyoruz ve herhangi bir ağrımız olduğunda, doktora gitmden önce haftalar geçebiliyor.

Kanser, çoğumuzun görmezden geldiği erken belirtilere sahiptir. Bu nedenle bunları bilmek ve dikkate almak önemlidir.

OLASI KANSER BELİRTİLERİ

Kanser hakkında konuşmak biraz korkuya neden olsa da bu konuda iyi bilgi sahibi olmak önemlidir. Fark edebileceğiniz herhangi bir değişiklik, erken teşhisle tedavide çok büyük farklılıklar oluşturabilir. Erken teşhis, tedavi şansını büyük oranda artırır.

İşte kanserin çoğu zaman görmezden gelinen 10 belirtisi:

Nedensiz Kilo Kaybı

Olası kanser belirtilerinden biri olan nedensiz kilo kaybı, diyet veya egzersiz alışkanlıklarında hiçbir değişiklik olmaksızın ortaya çıkan büyük kilo kayıplarıdır. Bu kilo kayıpların bazı kanser türleriyle ilişkili olabilir.

Sık Öksürük

Sık öksürük, sadece bir alerji veya sıcaklık değişikliğinden kaynaklanabilir. Ancak kanser gibi daha ciddi hastalıkların da bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu yüzden, kronikleşen öksürüğünüz varsa mutlaka bir uzmana başvurmalısınız.

Sürekli soğuk algınlığı yaşıyorsanız ve öksürüğünüzü buna bağlıyorsanız da bir doktora görünmelisiniz. Akciğer, boğaz veya gırtlak kanseri gelişiyor olabilir. Ayrıca göğüs ağrısına ve şiddetli bronşite benzer semptomlara da dikkat edin, rahatsızlık omuzlara veya kolların altına yayılabilir.

Öksürük dışında ses kısıklığı da gırtlak veya tiroid bezi kanseri belirtisi olabilir.

Sık Ateş

Lösemi kemik iliğinde gelişir ve kan hücrelerini saldıran bir kanserdir. Hastada anormal beyaz kan hücreleri üretilir ve bu, vücudun enfeksiyonu önleme veya enfeksiyonla savaşma yeteneğini etkiler. Lösemi durumunda, sık sık hastalıklar görülebilir ve sık ateşlenme en yaygın belirtilerden biridir.

Eklem Ağrısı

Sarsıntılı hareketler, aşırı efor veya kötü duruş nedeniyle eklemlerin şişebileceği ve ağrıyabileceği doğrudur, ancak eklem ağrısı aynı zamanda kemik kanseri gibi daha ciddi bir şeyin işareti de olabilir. Eğer eklem ağrınız geçmez veya giderek artarsa, mutlaka ciddiye alın.

İyileşmeyen Morluklar

Bir şeye çarptığımızda veya düştüğümüzde morlukların ortaya çıkması normaldir. Sorun, görünürde bir sebep olmaksızın morlukların ortaya çıkmasında veya çok yavaş bir iyileşme sürecinde yatmaktadır.

Bu, trombositlerin ve kırmızı kan hücrelerinin sağlıklı olmadığının ve hatta kanın oksijen taşımasına veya pıhtılaşmasına izin vermeyen löseminin bir işareti olabilir.

Morluklar dışında, dört haftadan fazla iyileşmeyen küçük yaralar da tehlikeli olabilir. İyileşmeyen bir ağız yarası ağız kanserine bağlı olabilir. Ağızda uzun süre devam eden herhangi bir değişiklik hemen bir doktor veya diş hekimi tarafından muayene edilmelidir.

Penis veya vajinadaki yaralar, bir enfeksiyon veya erken evre kanserin belirtileri olabilir ve bir sağlık uzmanı tarafından muayene edilmelidir.

Çeşitli Cilt Değişiklikleri

Amerikan Kanser Derneği uzmanlarına göre, çeşitli kanser türlerinin belirtisi olabilen cilt değişiklikleri vardır:

- Kaşıntı

- Aşırı kıl büyümesi

- Kararma

- Deride ve gözlerde sararma

Erkek Genital Sisteminde Değişiklikler

Testislerde bir yumru, iltihaplanma veya ağrı fark ederseniz, nedenini belirlemek için doktora gitmeniz gerekir. Testis kanseri en hızlı ilerleyen kanserlerden biridir. Doktorlara göre, 15 ila 55 yaş arasındaki erkekler değişiklikleri izlemek için evde kendi kendine muayene yapabilir.

Ayrıca, idrara çıkma sorunları hafife alınmamalıdır. Sürekli tuvalete gitme ihtiyacı, idrara çıkmada zorluk veya az miktarda idrar mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmelidir. Bu, çoğunlukla 50 yaşın üzerindeki erkeklerde görülen bir hastalık olan prostat kanserinin bir belirtisi olabilir.

Karın Şişkinliği

Her 10 kişiden 1'i ve özellikle kadınlar olmak üzere düzenli olarak şişkinlikten şikayetçidir. Bu yaygın rahatsızlık çoğu zaman PMS, hazımsızlık veya gaz birikimi ile ilgilidir.

Ancak şişkinlik iki haftadan fazla sürerse ve kilo kaybı veya kadınlarda kanama ile birlikte devam ederse, bu durum kanser belirtilerinden biri olabilir. Kadınlarda özellikle yumurtalık kanserinin en yaygın belirtileri arasında geçmeyen şişkinlik ve kanamalar yer alır. Bu nedenle yumurtalık kanseri olup olmadığını öğrenmek için bir doktora danışmanız önerilir.

Adet Döngüleri Arasında Kanama

Adet döngüsü sırasında, bir kadın adet görmese bile bir miktar kanama yaşayabilir. Bununla birlikte, bu aynı ayda çok sık ve birkaç kez olduğunda, hormonal bir sorun, stres, serviks iltihabı veya endometriyal kanser nedeniyle olabilir.

Memede Değişiklikler

Meme kanseri çoğunlukla kadınları etkilese de erkeklerde de görülebilir. Kadınlarda olduğu gibi erkekler de ayna karşısında meme kontrollerini kendi kendine yapmalıdır. Koltuk altlarına kadar uzayabilen kitle görünümü, meme ucundan iltihap gelmesi, ciltte değişiklik veya adet dönemi dışında ağrı olup olmadığı incelenmelidir.

Bahsettiğimiz bu belirtilerden bir veya birkaçını göstermeniz mutlaka kanser olduğunuzu göstermez, bu nedenle sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa doktorunuza danışın.