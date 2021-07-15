Görmezler Derneğinden Bilgisayar Desteği

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, görme engelli bir kişiye eğitim amaçlı bilgisayar hediye edildiğini belirtti.
Dernek’ten yapılan açıklamada, bilgisayarın Yenierenköy’de ikamet eden görme engelli Durmuş Topaloğluları'na verildiği belirtildi.
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, görme engelli bir kişiye eğitim amaçlı bilgisayar hediye edildiğini belirtti.
Dernek’ten yapılan açıklamada, bilgisayarın Yenierenköy’de ikamet eden görme engelli Durmuş Topaloğluları'na verildiği belirtildi.
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