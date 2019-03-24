Görneç, 1'inci Lige Yükseldi

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Görneç Serdarlı'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Maçlarını tamamlayan Görneç, sezonun ilk şampiyonu olurken, şampiyonluk kupasını da KTFHGD başkanı Niyazi Nizam'ın elinden aldı.
BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Görneç Serdarlı'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Maçlarını tamamlayan Görneç, sezonun ilk şampiyonu olurken, şampiyonluk kupasını da KTFHGD başkanı Niyazi Nizam'ın elinden aldı.
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