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Görneç, 1'inci Lige Yükseldi

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BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Görneç  Serdarlı'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Görneç, 1'inci Lige Yükseldi

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Görneç  Serdarlı'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Maçlarını tamamlayan Görneç, sezonun ilk şampiyonu olurken, şampiyonluk kupasını da KTFHGD başkanı Niyazi Nizam'ın elinden aldı.

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