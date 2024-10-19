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Görneç’te Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Alkollü Sürücü Birden Fazla Araca Çarptı

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Görneç’te Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Alkollü Sürücü Birden Fazla Araca Çarptı
Görneç’te Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Alkollü Sürücü Birden Fazla Araca Çarptı

19 Ekim 2024 tarihinde, saat 00:05 civarında Görneç'te Atatürk Caddesi üzerinde 16 yaşındaki Burak Cankurt, 148 miligram alkollü içki etkisi altında yönetimindeki SN 739 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli bir virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada yolun sağında park halinde bulunan HL 883 plakalı aracın sol yanına çarptı. Cankurt, çarptıktan sonra yoluna devam ederek park halindeki SS 265 plakalı traktörün sol arka tekerleğine de çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör öne doğru savruldu ve park halinde bulunan VB 416 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Traktörün kopan sol arka tekerleği ise savrularak HR 771 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan Burak Cankurt, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi ve ardından taburcu edildi. Ehliyetsiz, sigortasız ve alkollü araç kullanmaktan hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

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