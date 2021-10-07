Görneç’te Yarın 5 Saatlik Elektrik Kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Görneç köyüne beş saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında yapılacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Görneç köyüne beş saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında yapılacak.
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