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Görneç’te Yarın 5 Saatlik Elektrik Kesintisi

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Görneç’te Yarın 5 Saatlik Elektrik Kesintisi
Görneç’te Yarın 5 Saatlik Elektrik Kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Görneç köyüne beş saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında yapılacak.

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