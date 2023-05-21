Görülmek istenmeyen gerçek sorun devletin vatandaşlık ve nüfus politikasıdır.

Eğitim Bakanlığı birçok konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kalmış, yetersizliğini örtmek için suni gündemler yaratarak, okulların gerçek sorunlarını toplumun odak noktası yapmak yerine, eğitimin gerçek gündemini değiştirmek için yaz aylarındaki tepkiler sonucu 9 aydır buzdolabında bekleyen Öğretmenler Yasası Değişiklik Tasarısı’na sarılmıştır.

Gerçek gündemlerimizden biri olan yabancı öğrenciler konusu artık Kıbrıs Türk eğitim sisteminin bir gerçeğidir. Yabancı öğrencilerin eğitim ihtiyacı öğretmenlerin kişisel bilgi, beceri, deneyim ve inisiyatifine bırakılmıştır. Hükümet ve bakanlığın bu konuda hazırlıklı olmaması ve önlem almaması nedeniyle okullarımızda çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.

Eğitim Bakanı bu konuda çok talihsiz ve çağdaşlıktan uzak bir açıklama yapmış, bu yıl ilköğretim ve orta öğretim seviyesinde Türkçe Yeterlilik Sınavı düzenleneceğini, bu sınavı geçemeyen öğrencilerin derslere giremeyeceğini ve ücretli düzenlenecek kursa katılmayan öğrencilerin okula alınmayacağını söylemiştir. Burada hem ayrımcı bir yaklaşım söz konusudur, hem de okullarda yaşanan sorunun kaynağı olarak öğrencileri gören bir anlayış vardır. Görülmek istenmeyen gerçek sorun ise devletin vatandaşlık ve nüfus politikasıdır.

Bu ayrımcı ifadeler Milli Eğitim Yasamızın ‘genellik ve eşitlik’ ile ‘zorunlu eğitim ve öğretim hakkı’ ilkelerine aykırı olmasının yanında, bir öğretmen ve bir insan olarak ülkemizde bulunan her çocuğa ve her insana hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitim verme görevimizle de bağdaşmaz.

Okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için 22 Mayıs Pazartesi günü saat 08:00-12:40 arasında Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Dr.Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda grevde olacağımızı saat 10:00’da Şehit İlker Karter İlkokulu önünde “Adanın Kuzeyindeki Yabancı Öğrencilerin Eğitim Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimizi” temalı basın toplantısı düzenleyeceğimizi, devamında ise saat 12:00’de Eğitim Bakanlığı önünde KTOEÖS ile birlikte ‘EĞİTİMİN GENEL SORUNLARINI’ dile getirmek eylemde olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.