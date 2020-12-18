Görülmemiş skandal! Kovid-19 aşı fiyatlarını yanlışlıkla paylaştı, ortalık karıştı

Avrupa Birliği Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaştığı ve kamuoyuyla paylaşılmaması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımı kısa süre içinde silse de alınan ekran görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.
FDA bağımsız uzmanlar kurulu, bugünkü toplantısında 20 'evet' oyu ve bir uzmanın çekimser kalmasının ardından, Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Covid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etti. Kurulun tavsiyesinin ardından FDA'nın, aşının kullanımına bugün onay vermesi bekleniyor. Resmi onayın ardından yaklaşık 5,9 milyon doz aşı, ABD içinde dağıtıma çıkacak. Moderna'nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasıyla güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak.
ABD'nin aşı alanındaki yetkili kurumu FDA, geçen Cuma günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı için onay vermişti. Aşı, ABD genelinde öncelikli kesimler için uygulanmaya başlanmıştı. FDA'nın haftaiçinde yayınladığı belgeye göre, 30 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde, Moderna aşısında yüzde 94,1 etkinlik oranı yakalandı. En sık görülen yan etkilerse, ateş, baş ağrrısı, kas ve eklem ağrısı olarak sıralandı. 2010'da kurulan Moderna, şu ana dek hiç FDA onaylı bir ilaç geliştirememişti. Şirketin hisse senetlerinin değeri, bu yıl yüzde 700 yükseldi.
Pfizer aşısından farkları
Moderna aşısının nakliye sırasında -20 derecede, normal derin dondurucuların sağlayabileceği bir ısıda tutulması gerekiyor. Pfizer aşısının ise -70 derecede saklanması gerektiği için, lojistik sorunlara yol açabiliyor. Pfizer aşısı gibi, Moderna aşısının da iki kez yapılması gerekiyor, ikinci doz ilk dozdan 28 gün sonra uygulanıyor. Massachussets eyaletinin Cambridge bölgesinde bulunan şirket, onay çıkarsa, aşıların 'büyük çoğunluğunun' orada üretileceğini açıklamıştı. Pfizer'ın aşısı ise, aralarında Almanya ve Belçika'nın da bulunduğu farklı ülkelerde üretiliyor.
Hemen sildi ama aldığı ekran görüntüsü kamuoyuna yayıldı
Avrupa ülkesi Belçika'da ise, bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı. AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşmaya göre, en ucuz aşı Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen ürün, en pahalısı ise, Moderna'nın üreteceği Covid-19 aşısı olacak.
De Blekeer, muhalefete mensup bir milletvekilinin, hükümetin, koronavirüs aşılarının maliyetini nasıl karşılayacağına ilişkin soru ve eleştirileri üzerine, Twitter hesabından ayrıntılı bir tablo yayınladı. Tabloda, Belçika'nın almayı planladalığı koronavirüs aşılarının adedi, AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşma uyarınca doz başına ödenecek birim fiyatı ve toplam maliyeti yer aldı. De Blekeer'e göre, Belçika 33,5 milyon doz aşı için, toplam 279 milyon 120 bin 190 euro ödeyecek.
Belçikalı bakan, kısa bir süre sonra danışmanlarının durumu farkedip, uyarması üzerine Twitter mesajını sildi. Ancak Kamu yayıncısı VRT muhabirinin de aralarında bulunduğu bazı Twitter kullanıcıları, mesajın görüntüsünü alarak, kamuoyu ile paylaştı.
Ev De Bleeker'in yayınladığı tabloya göre, AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşma gereği, birlik üyesi tüm ülkeler için geçerli olan koronavirüs aşısı fiyatları önemli ölçüde farklılık gösteriyor. En ucuz ürün, doz başına 1,78 euro ödenen AstaZenaca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşı. AstraZeneca, aşının dünyadaki bütün insanlara ulaşabilmesi için fiyatını düşük tuttuğunu açıklamıştı.
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