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'Görünmez' denilen Yunan denizaltılarını TSK'nın izlediği ortaya çıktı

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'Görünmez olduğu ve Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği' öne sürülen Yunan denizaltılarının Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca anbean takip edildiği ortaya çıktı.
'Görünmez' denilen Yunan denizaltılarını TSK'nın izlediği ortaya çıktı

'Görünmez olduğu ve Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği' öne sürülen Yunan denizaltılarının Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca anbean takip edildiği ortaya çıktı.

Yunanistan’daki bazı haber sitelerinde Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca tespit edilemediğine yönelik iddialar yer aldı.

Söz konusu haberlerde, "Type-214 denizaltılarının görünmez nitelikte olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği" ileri sürüldü.

Haberlerde ayrıca görünmez olduğu belirtilen Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeksizin izlediği iddiasına da yer verildi.

AA'nın haberine göre güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltılarının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüzer ve uçar unsurlarınca Doğu Akdeniz’de kesintisiz takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, yapılan haberlerin gerçeklik payının bulunmadığına dikkati çekti.

Öte yandan görünmez olarak nitelendirilen denizaltıların Doğu Akdeniz'de çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından takip edilen söz konusu denizaltılar periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı. Denizaltılara ait hem gece hem de gündüz görüntü kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

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