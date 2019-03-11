Görüntülendiler: ‘Hızır’ bu kez Başakşehir’de 1000’er lira dağıttı

Beyoğlu’nun Hasköy semtinde çok sayıda eve para dolu zarf bırakan gizemli hayırsever bu kez Başakşehir’de yine evlerin kapılarının altından 1000”er lira bulunan zarflar attı.

Hasköy’de geçtiğimiz ay geceleri üç kez gidip para dağıttıran kişiye mahalleli, ‘Hızır’ adını vermişti. Şahsın kim olduğu hala bilinmiyor.

Bu kez Başakşehir’in Şahintepe Mahallesi’ne gece lüks araçlarla gelenler daha sonra ikişerli halde dağılıp evlere içinde 1000 lira bulunan zarflar attı. Regaip Kandili gecesi dağıtılan parayı sabah uyandıklarında bulan vatandaşlar ise şaşkınlık içinde kaldı.

Parlak Kalaycı aldığı yardımı anlatırken ağladı.

Çok sayıda eve dağıtılan zarfların üzerinde “Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller” yazıyor.

Konuyu araştıran DHA muhabiri sokakta paraları dağıtan şahıslarla karşılıştı. Muhabirin “Kim bu hayırsever. Herkes merak ediyor” sorusunu yanıtsız bırakan şahıslar sokaklara dağıldı.

Önce paraya dokunamamış

Paranın atıldığı evlerden birinde yaşayan 75 yaşındaki Parlak Kalaycı, gözyaşları arasında dualar ederken şunları anlattı: “Ben önce kimseyi görmedim. Kapıyı açacaktım. Kapının arasına sıkıştırmışlardı. İçerisinden1000 lira çıktı. Allah ayaklarına aracı vermesin, everine şenlik versin. Allah bin defa razı olsun. Okumuşluğum yok paraya dokunmadım. Bir yere koyup bekledim. Bir gün sonra üzerindeki yazıyı okuttum. Yardım olduğunu gördüm. Allah razı olsun. Allah bol kısmet versin.”

‘İhtiyaç sahibi olanları sordular’

Kadir Çeçen de şunları söyledi: “Lüks araçlarla geldiler. Saat bayağı ilerlemişti. Abiler geldi. Bir miktar zarflarda para bıraktılar. İhtiyaç sahibi olanları sordular. Ben de bildiklerimi söyledim. Onlar da bölge bölge dağıtmaya başladılar. Bu yardımı dağıtandan da dağıttırandan da Allah razı olsun.”

Bir başka mahalle sakini Şahin Eren şöyle konuştu: “Bize uğrayan olmadı. Komşulardan duydum. Lüks araçlarla zarf dağıtmışlar. Bu mahallede kirasını veremeyenler var. Allah adamın işini rast getirsin. Allah razı olsun. Öyle adamın elini ayağını öpüp başımızın üstüne koysak azdır.”