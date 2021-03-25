  • BIST 1.403
  • Altın 445,179
  • Dolar 7,9826
  • Euro 9,4223
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA8296 test 48 pozitif vaka

Görüntüler infial yarattı! 'Çıplak fotoğraflarımı gösterip darbettiler'

»
İzmit'te işitme engelli Engin E.’ye şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 'Delikanlı' lakaplı Fırat K., kayıplara karıştı.
Görüntüler infial yarattı! 'Çıplak fotoğraflarımı gösterip darbettiler'

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü hem kullanıcıları hem de polisi harekete geçirdi. Fırat K. geçen Pazartesi günü, kullanıcı adı 'Delikanlı' olan Instagram hesabından elindeki bıçağı, işitme engelli Engin E.'nin boğazına dayamış halde çekilen görüntüsünü paylaştı.

Engin E.'nin yüzünün kanlar içinde olduğu görüntü dün gece ise, Tweetter'da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede #FıratDelikanlıTutuklansın hashtagi ile trend topic oldu.

 

Yüzde 50 engelli Engin E.’nin olaydan sonra şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, Fırak K., kayıplara karıştı. Polisin her yerde aradığı Fırat K.'den şikayetçi olan Engin E.'nin ifadesine

150 TL’LİK SATIŞ YAPTIM HAKKIMI VERMEDİ 

DHA ulaştı. Engin E., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:“Aydın’da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat’ı da Aydın’dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit’e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat’ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik. Burada Fırat bekliyordu. "

 

"Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat’la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı. "

"Sonra Fırat’ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat’tan istedim. Fırat’ın yanında bulunan kişi vermiyoruz dedi. Sonra küfür etmeye başladı."

 

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI GÖSTERDİ 

Bu sırada araya giren Fırat K.'nin kendisine yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyada çıkan çıplak fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen Engin E.,"‘Sen ne yapmaya çalışıyorsun’ dedi. Ben de Fırat’a kıskanıyor musun, benim kardeşim misin bana karışıyorsun dedim."

 

"Bu sırada orada bulunanlardan biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu. Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp, onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. "

"Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydın’a dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlarda ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat K.’den şikayetçiyim” dedi.

 

KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI 

İzmit'te işitme engelli Engin E.’ye şiddet uygulayan Fırat K. hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Fırat K.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koca: BioNTech aşısı önümüzdeki hafta uygulanmaya başlanacak24 Mart 2021 Çarşamba 21:20
  • Türkiye'de Koronavirüs | 146 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 29 binin üzerinde!24 Mart 2021 Çarşamba 21:19
  • AKP'de Merkez Yürütme Kurulu belli oldu; Binali Yıldırım Genel Başkanvekili oldu24 Mart 2021 Çarşamba 21:16
  • UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyacağını açıkladı24 Mart 2021 Çarşamba 20:36
  • Cumartesi Anneleri yargılanıyor: “Özür dilemeleri gerekirken dava açtılar; mahkemede de mezarlarımızı soracağız''24 Mart 2021 Çarşamba 20:25
  • Ali Babacan: Milletin alın teri olan dövizi tüket, sonra milletten döviz iste24 Mart 2021 Çarşamba 19:20
  • Türkiye'de vakalar artıyor24 Mart 2021 Çarşamba 18:57
  • Hulusi Akar: "AB, Kıbrıs müzakerelerinde tarafsız ve önyargısız olmalıdır"24 Mart 2021 Çarşamba 18:42
  • Erdoğan: Adalet en çok hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan biri24 Mart 2021 Çarşamba 13:29
  • AKP’de kongre günü: Partinin 2023 vitrini için kabine değişikliğine gidilecek24 Mart 2021 Çarşamba 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti