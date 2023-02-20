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SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Görür: Hatay havzası enerjisini boşalttı, artık bu fay üzerinde daha büyük bir deprem olmaz

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Prof. Dr. Naci Görür: Hatay havzası enerjisini boşalttı, artık bu fay üzerinde daha büyük bir deprem olmaz
Görür: Hatay havzası enerjisini boşalttı, artık bu fay üzerinde daha büyük bir deprem olmaz

Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma neden olan depremlerin 15. gününde 6.4 ve 6.e büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, eski İMO Başkanı Cemal Gökçe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TİP Öğrenci Bürosu İlayda Cantaş yorumladı.

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