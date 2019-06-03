Görüşme gayri-resmi o nedenle KKTC Bayrağı yok!

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay görüşmesinde salonda KKTC Bayrağı bulunmaması gündem oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve T.C Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geliyor.

Görüşmenin gayri-resmi olduğundan KKTC Bayrağı kullanılmadığı öğrenildi.