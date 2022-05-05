Görüşme Sonrası HP'den Hükümet Açıklaması

Tatar, bugün YDP'nin ardından Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile de görüştü.

Görüşme sonrası Özersay açıklama yaptı.

Özersay "Ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizle ilgili olarak HP nin görüşlerini paylaştık. Memleketin düzlüğe çıkması ve demokrasinin zedelenmemesi için bir formül üzerinde çalışıyoruz. Halkın partisi demokrasiden taraftır. Demokratif taamüler dışında bir girişim olursa biz Halkın Partisi olarak böyle bir durumun içinde yer almayız. Demokrasiye sahip çıkılması, bu devletin kurumlarının erezyona uğramaması için Halkın Partisi olaak çalışacağız" dedi.