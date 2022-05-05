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Görüşme sonrası Özersay'dan açıklama!

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda siyasi parti heyetleriyle görüşecek.
Görüşme sonrası Özersay'dan açıklama!

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Meclis'te bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özersay, 'henüz birşey söylemek için çok erken' dedi.

Özersay'ın basına yaptığı açıklama şöyle:

"Net bir şey yok şu aşamada.  Şu an konuşmak için çok erken. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la da görüşmelerimiz olacak. Diyaloğumuz sürecek."

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Anayasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak yeni hükümetin oluşumunu en erken sürede tamamlamak üzere Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin heyetleriyle istişarede bulunacak.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Tatar bugün saat 15.30’da YDP, 16.00’da HP ve 16.30’da DP heyeti ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tatar yarın ise saat 11.00’de CTP, 14.00’te UBP heyetiyle istişare görüşmesinde bulunarak siyasi partilerin görüş ve düşüncelerini dinleyecek, daha sonra yeni hükümetin oluşumu ile ilgili görevlendirmede bulunacak.

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