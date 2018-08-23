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Görüşme tarihi net değil

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Guterres’in Eylül ayında New York’ta yapılacak olan BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı gerçekleştireceği görüşmelerin tarihleri henüz netlik kazanmadı.
Görüşme tarihi net değil

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Eylül ayında New York’ta yapılacak olan BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı gerçekleştireceği görüşmelerin tarihleri henüz netlik kazanmadı.

Alithia gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştireceği görüşmelerin tarihlerinin henüz netleşmediğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in New York temasları programının da henüz açıklanmadığını belirterek BM Genel Sekreteri Guterres’in genel uygulamasının, BM Genel Kurul gerçekleştirildiği sırada, yanlış izlenim yaratmamak adına Akıncı’yla görüşmemek olduğunu, bu sebepten ötürü de Guterres-Akıncı görüşmesinin 29 Eylül tarihinde yapılmasının beklendiğini iddia etti.

Haberde, Guterres’in iki liderle görüşmesinin arasında uzun zaman olmaması mantığını izleyerek Anastasiadis’le görüşmesini ise 27 ya da 28 Eylül’de yapmasının beklendiği belirtildi.

Anastasiadis’in New York’a gitmeden önce ilk olarak 20 Eylül tarihinde Viyana’ya gideceğini ve burada yapılacak olan gayrı resmi AB liderleri toplantısına katılacağını belirten gazete, ardından Londra’ya giderek burada gerçekleştirilecek büyük bir iş adamları sempozyumunda yer alacağını vurguladı.

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