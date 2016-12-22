“Görüşmeler istenilen hızda ilerlemiyor"

Rum tarafının, Türk tarafının, final aşamasında nihai al-ver için müdahillerin önünde olacak konuları genişletmek için olabildiğince çok konuyu Cenevre’ye bırakma niyeti ve gayreti içerisinde olduğuna inandığı haber verildi.

Fileleftheros Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bugünkü liderler görüşmesi öncesinde dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve kendisiyle ayrı ayrı görüşen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin önüne müzakere prosedüründe karşılaşılan zorlukları koyduğu ve “müzakereciler düzeyindeki görüşmelerin istenilen hızda ilerlemiyor olmasından” yakındığını bildirdi.

Habere göre Rum tarafı, şu ana kadar yapılan görüşmelerden, “Türk tarafının, final aşamasında nihai al-ver (pazarlık) için müdahillerin önünde olacak konuları genişletmek için olabildiğince çok konuyu Cenevre’ye bırakma niyeti ve gayreti içerisinde olduğuna” inanıyor ve bu yöndeki “çabaya” itirazı dünkü Anastasiadis-Eide görüşmesinde BM’ye iletti.

Cenevre Konferansı öncesinde Ankara ve Atina’yı da ziyaret edebileceği belirtilen Eide’nin dün yaptığı açıklamada, Konferans’ın oluşumu (kimlerin katılacağı) konusunun 1 Aralık açıklamasıyla belirlendiğini hatırlatarak “Orada olacağını bildiklerimiz garantör güçler ve AB’dir” dediğini kaydeden gazete Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in ise bu konuda “vurgulu” bir açıklama yaptığını yazdı.

“KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN KATILIMI TARTIŞMA KONUSU DEĞİLDİR”

Habere göre Hristodulidis “Kıbrıs Cumhuriyeti (konferansa katılımı) konusu netleştirilmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti Cenevre’de görüşülecek uluslararası antlaşmanın taraflarından biridir ve katılmaması olmaz” dedi, şunları ekledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin katılım yöntemi, en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak maksadıyla, üzerinde çalıştığımız bir şeydir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin katılıp katılmayacağı tartışma konusu değildir, kapanmıştır. Lefkoşa’nın Cenevre öncesinde mesajı; ilgili bütün taraflar Cenevre görüşmesine başarılı bir sonuca varmamız açısından yaklaşırsa ne AB’nin ne de BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesinin katılmasına bir neden yoktur.”

Eide ise 2017 içerisinde çözümün mümkün olduğunu belirterek “Önce Kıbrıslılar arasında görüşme, ardından uluslararası konferans düşünülüyor. Kapsamlı çözüm olursa, referandumların düzenlenmesini de planlamamız gerekir. Nihai kararı Kıbrıslılar verecek” ifadelerini kullandı. Eide liderlerin bugünkü görüşmeleri dışında 4 Ocak’ta da bir görüşme yapacaklarını, Cenevre’ye gitmeden önce başka görüşmelerin de olabileceğini sözlerine ekledi.

Politis Eide’nin dün liderlerle ayrı ayrı görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Cenevre’deki konferans öncesi hazırlıklarına işaret ederek TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın -9 Ocak’tan önce yapılması gereken- görüşmelerinin ön hazırlıklarının da başladığını söylediğini yazdı.

Habere göre Eide’ye, BM’nin Cenevre konferansına katılacaklarına davetiyeleri ne zaman göndereceği sorusuna karşılık “BM müdahil taraflarla sürekli temas halinde bulunuyor” dedi, konferansın katılımcıları konusunda ise 1 Aralık açıklamasını adres gösterdi.

Simerini “Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, “müzakerelerin yol haritası üzerinde uzlaşma sağlanan 1 Aralık yemeğinden sonra bugün ikinci kez bir araya geleceğini yazdı.

“TARAFLARIN GÜVENLİK/GARANTİLER KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLARI BİRBİRİNE TABAN TABANA ZIT”

Bugünkü görüşmenin, her iki tarafın da Cenevre görüşmesi öncesinde gerek niyetlerine gerek aralarındaki uçuruma işaret ettikleri tezlerini karşılıklı olarak vurguladığı bir ortamda gerçekleşeceğine dikkat çeken gazete, iki tarafın, güvenlik ve garantiler konusundaki yaklaşımlarının birbirine taban tabana zıt olduğunu vurguladı.

Gazete, gerek Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, gerekse Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in son günlerde; güvenlik/garantiler konusunda kendi tezleri kabul edilmezse anlaşmaya varılamayacağı yönünde açıklamalar yaptığına dikkat çekti. Gazete, bu çerçevede her ikisinin de Cenevre öncesinde, arda kalan ve “görüşülmeleri, Kıbrıs sorununun 2017 içerisinde çözülmesi perspektifini de belirleyecek olan” konulara kırmızı çizgilerini dahil etmeye çalıştığını kaydetti.