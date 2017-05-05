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Görüşmelerin haziran ayında da süreceği iddia edildi

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Görüşmelerin haziran ayında da süreceği iddia edildi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerini haziran ayında da sürdürecekleri iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Yeni Görüşmelerle Güçlendirme” başlığı altında verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri çerçevesinde haziran ayında da görüşmeyi sürdüreceklerini iddia etti.

Gazete, liderlerin planlı iki görüşmesinin son görüşmeleri olmadığını belirtirken haziran ayı görüşmelerinin iki liderin programlarına göre ayarlanacağını vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ise müzakereler hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bilgi vermek amacıyla New York’a gittiğini ve bugün Guterres’le görüşmesinin beklendiğini yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün Eide’nin bu ziyaretine ilişkin açıklamada bulunduğunu aktardı.

Habere göre Kasulidis, Eide’nin görevi çerçevesinde BM Genel Sekreteri ve diğer üst düzey yetkilileri bilgilendirdiğin ve talimatlarını yenilediğini belirterek Eide’nin “neden şimdi gitmeyi tercih ettiği ve belirli bir şey olup olmadığını bilmediğini” vurguladı.

Kasulidis, çözüm müzakerelerine ilişkin olarak ise “Ocak ayından geçtiğimiz salı gününe kadar Türk tarafından herhangi bir hareket gerçekleşmediğini, henüz yapılması gereken çok iş olduğunu” iddia etti.

Gazete ayrıca, KKTC’de de Eide’den memnun olmayanların bulunduğunu iddia edilen Milliyet gazetesinde yer alan habere de yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Oradakileri de Rahatsız Etti – Kocias’tan Sonra Kıbrıs Türk ‘Dışişleri’ de Eide’den Rahatsız”

Alithia: “Akıncı Teknik Takvimler Koyuyor”

Haravgi: “Eide-Gutteres Görüşmesi Büyük Olasılıkla Bugün – Eide’yi Kıbrıslı Türklerle İşbirliği Yapmakla Suçluyorlar”

Simerini: “Akıncı’dan Bölgede Gerginlik Tehditleri”

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