“GÖRÜŞMEYE HAZIRIM, BEKLİYORUZ”

Anastasiadis’den ikili görüşmeye bir yeşil ışık daha...

FİKİR ALIŞ-VERİŞİ İÇİN GÖRÜŞMEYE HAZIRIM

Kıbrıslı Rum lider NikosAnastasiadis dün yaptığı açıklamada Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıs sorunu konusunda tarafların mevcut düşüncelerinin neler olduğunu ve müzakerelerde ileriye dönük olarak nasıl devam edileceği hakkında fikir alış-verişinde bulunmaya hazır olduğunu yineledi.

“BEKLİYORUZ”!!

Akıncı ile yeniden görüşme konusunda Kıbrıs Türk tarafından cevap beklediklerini ima eden Anastasiadis’in, olası görüşme için “bekliyoruz” ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı. Doğal gaz konusundaki gelişmeler hakkında da açıklamalar yapan Anastasiadis, yaşanan olaylardan dolayı endişeli olmadığını belirterek, Avrupa Birliği ve dost ülkelerle işbirliğine gidildiğini ve “doğru” diplomatik yöntemleri uygulamaya devam edeceklerini açıkladı.