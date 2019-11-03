  • BIST 98.463
  • Altın 277,596
  • Dolar 5,7018
  • Euro 6,3664
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Gösterilerde en ön safta

» »
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush'a basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlatın Iraklı gazeteci, ülkeyi sarsan hükümet karşıtı gösterilerde yeniden sahneye çıktı.
Gösterilerde en ön safta

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush'a basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlatın Iraklı gazeteci, ülkeyi sarsan hükümet karşıtı gösterilerde yeniden sahneye çıktı.

Euronews'e konuşan Gazeteci Muntazar el-Zeydi, "Özgür dünya neden bu olaylara sessiz kalıyor? Gösterilerin başlamasında bu yana 1200'den fazla kişi yaralandı." diyerek tepkisini dile getirdi.

29 Ekim'de Kerbala kentinde 18 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan el-Zeydi, "Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden gelen cılız bir iki açıklama haricinde herhangi bir kınama mesajı duymadık." dedi.

Avrupa Birliği, ekim başında yaptığı bir açıklamada Iraklı güvenlik güçlerine 'orantılı' olma çağrısı yapmış, daha sonra ise göstericilere karşı aşırı şiddet uygulandığı nedeniyle 'derin endişe' duyduğunu belirtmişti.

"ÜLKEMİZE MÜDAHALE ETMEYİ BIRAKMALILAR"

Başka ülkelerin Irak'a müdahale etmesini istemediklerini söyleyen el-Zeydi, "Amerikan istilası sonrasında oluşan hükümeti istemiyoruz. Bu hükümet ülkeye yıkım getirdi. Bugün, siyasi rejimin düşmesini ve hükümetin son bulmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

El-Zeydi, "İran'dan, Suudi Arabistan'dan, Türkiye'den nefret etmiyoruz. Ama bizim mesajımız açık: Ülkemize müdahale etmeyi bırakmalılar. Irak halkı özgür bir halktır." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Bush, 2008 yılında Irak ziyareti sırasında Iraklı gazeteci el-Zeydi'nin ayakkabılı saldırısına uğramıştı. Gazeteci, dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin yanında duran Bush'a, "Bu Irak halkının sana hoşçakal öpücüğü, seni köpek." demişti.

Bu hareketi nedeniyle yaklaşık 1 yıl hapis cezasına çarptırılan el-Zeydi, ülkedeki direniş hareketinin bir simgesi haline gelmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Kıb-Tek'in tüm borçlarının 2020 mart ayında sıfırlanması planlanıyor”03 Kasım 2019 Pazar 19:10
  • Turkcell iletişim merkezleri saat 20.00'ye kadar açık olacak: Son gün 6 Kasım03 Kasım 2019 Pazar 19:01
  • Merhum Gazeteci Bilbay Eminoğlu’nun adı Hamitköy’de bir sokağa verildi03 Kasım 2019 Pazar 18:59
  • Tatar: Hükümet olarak üzerinde en fazla durduğumuz konulardan biri yol güvenliği03 Kasım 2019 Pazar 18:54
  • Gönyeli'de gece 2 araç birbirine girdi 2 yaralı03 Kasım 2019 Pazar 18:20
  • Pilli, Akçay’da vatandaşlarla biraraya geldi03 Kasım 2019 Pazar 18:09
  • Baybars, Karpaz bölgesini ziyaret etti03 Kasım 2019 Pazar 17:59
  • Baybars: "Sosyal Konut Projesi'nde sona gelindi"03 Kasım 2019 Pazar 15:47
  • KIB-TEK’in Mali Özerkliği kaldırılıyor!03 Kasım 2019 Pazar 12:30
  • "Yasamada çok eksik var..."03 Kasım 2019 Pazar 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti