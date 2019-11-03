Gösterilerde en ön safta

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush'a basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlatın Iraklı gazeteci, ülkeyi sarsan hükümet karşıtı gösterilerde yeniden sahneye çıktı.

Euronews'e konuşan Gazeteci Muntazar el-Zeydi, "Özgür dünya neden bu olaylara sessiz kalıyor? Gösterilerin başlamasında bu yana 1200'den fazla kişi yaralandı." diyerek tepkisini dile getirdi.

29 Ekim'de Kerbala kentinde 18 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan el-Zeydi, "Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden gelen cılız bir iki açıklama haricinde herhangi bir kınama mesajı duymadık." dedi.

Avrupa Birliği, ekim başında yaptığı bir açıklamada Iraklı güvenlik güçlerine 'orantılı' olma çağrısı yapmış, daha sonra ise göstericilere karşı aşırı şiddet uygulandığı nedeniyle 'derin endişe' duyduğunu belirtmişti.

"ÜLKEMİZE MÜDAHALE ETMEYİ BIRAKMALILAR"

Başka ülkelerin Irak'a müdahale etmesini istemediklerini söyleyen el-Zeydi, "Amerikan istilası sonrasında oluşan hükümeti istemiyoruz. Bu hükümet ülkeye yıkım getirdi. Bugün, siyasi rejimin düşmesini ve hükümetin son bulmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

El-Zeydi, "İran'dan, Suudi Arabistan'dan, Türkiye'den nefret etmiyoruz. Ama bizim mesajımız açık: Ülkemize müdahale etmeyi bırakmalılar. Irak halkı özgür bir halktır." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Bush, 2008 yılında Irak ziyareti sırasında Iraklı gazeteci el-Zeydi'nin ayakkabılı saldırısına uğramıştı. Gazeteci, dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin yanında duran Bush'a, "Bu Irak halkının sana hoşçakal öpücüğü, seni köpek." demişti.

Bu hareketi nedeniyle yaklaşık 1 yıl hapis cezasına çarptırılan el-Zeydi, ülkedeki direniş hareketinin bir simgesi haline gelmişti.