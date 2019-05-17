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'GoT'un son sezonu yeniden çekilsin' kampanyasına 500 binden fazla imza verildi

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Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin son bölümlerinin, izleyicilerinin bir kısmı üzerinde yarattığı hayal kırıklığı sonrası, sekizinci sezonun yeniden çekilmesi için internet üzerinden bir imza kampanyası başlatıldı.
'GoT'un son sezonu yeniden çekilsin' kampanyasına 500 binden fazla imza verildi

Dizinin yapımcısı olan HBO'ya yapılan çağrıya, 500 binden fazla izleyici imza verdi.

George RR Martin'in kitabından uyarlanan ve yaklaşık 10 yıldır süren dizinin son sezonu, geniş bir hayran kitlesinin tepkisini topladı.

Change.org sitesi üzerinden, dizinin sondan bir önceki bölümü sonrası başlatılan imza kampanyası ile son sezonun "becerikli yazarlar tarafından" yeniden senaryoya dökülmesi ve çekilmesi isteniyor.

Kampanyaya imza verenler, dizinin senaristleri David Benioff and DB Weiss'ın da "acı verici bir şekilde yeteneksiz olduklarını kanıtladıklarını" görüşünü paylaşıyor.

Hikayenin yaratıcısı olan Martin'in, son kitabı "The Winds Of Winter"ı halen yazıyor olması nedeniyle, senaristler diziyi, kendi hayal güçleri ile sonlandırıyor.

İmza kampanyası metninde, "Bu seri anlamlı bir finali hakediyor. Beklentilerimi karşıla ve bunu yap HBO" ifadeleri yer alıyor.

Kampanya metnine imza verenlerin yorumları ise hayli eleştiri içeriyor.

Son sezonun "aceleye getirildiği", "yazarın, yaratıcılığına saygısızlık yapıldığı" ve serinin sekiz sezonuna yayılan karaker evrimlerinin "bir anda tuvalete atıldığı" görüşleri dile getiriliyor.

Change.org petition

'Son sezon her şeyi darmadağın etti.'

İmzacılardan biri, "Son sezon, seri boyunca geliştirilen her şeyi, aceleye getirilmiş anlatım ve özensizlikle darmadağın etti." diyor.

Ancak imza sayısı, her ne kadar bir milyona doğru ilerliyor olsa da, her bölümü yaklaşık 15 milyon dolara mal olan dizinin, HBO tarafından yeniden çekilmesi ihtimal dahilinde görülmüyor.

Tüm eleştirilere karşın, HBO'nun son açıkladığı rakama göre, 18.4 milyon kişi, dizinin son bölümünü bu platform aracılığı ile izledi.

Dizinin son bölümü, Amerika'da Pazar gecesi, Avrupa'da ise Pazartesi sabaha karşı yayınlanacak.

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