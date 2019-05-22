Göz alerjisinden koruna yolları neler?

Özellikle bahar aylarında artan göz alerjisi kişinin yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Gözde kaşınma, yanma ve şişmeye neden olan göz alerjisi hakkında tüm merak edilenleri Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Coşar'dan öğrendik. Peki göz alerjisi nelere yol açar? Göz alerjisinden korunma yolları neler? İşte göz alerjisine dair tüm merak edilenlerin cevabını içeriğimizden bulabilirsiniz.

BURUNDA TIKANIKLIK VE HAPŞIRMA VARSA...

Polenler, evcil hayvan tüyü, toz, küf, duman ve parfüm gibi yabancı maddeler göz alerjilerine yol açmaktadır. Alerjiye yol açan bu maddelerle karşılaşıldığında, göz akımızın üstündeki zar “histamin” olarak adlandırılan bir madde salgılar ve bu madde gözlerimizin kızarmasına, şişmesine ve kaşınmasına yol açar. Göz alerjisi olanlarda sıklıkla burunda da alerji oluşur ve buna bağlı olarak hapşırık, burunda kaşınma ve tıkanıklık izlenebilir.

GÖZ ALERJİSİ BAHAR AYLARINDA ARTIYOR

Alerji mevsimi nerde yaşadığınıza ve neye alerjik olduğunuza bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ağaç polenleri genellikle kış sonu ve bahar aylarında havaya saçıldıklarından bu aylarda belirtilere yol açarlar. Bazı farklı bitki polenleri ise yazın ve sonbaharda salınır. O nedenle alerji mevsimi genellikle baharda başlayıp, Kasım’a dek uzar.

EĞER POLEN ALERJİNİZ VARSA...

Bahar/yaz aylarında özellikle polenlerin havada çok bulunduğu sabah ve akşamüstü saatlerinde dışarı çıkmamaya dikkat etmelisiniz. Gözlük veya güneş gözlüğü takmak polenlerle gözünüzün temasını tam olarak kesmese de bir miktar azaltır. Evinizde ve arabanızda camları açmak yerine klima kullanmalısınız. Ancak klima ünitelerini düzenli temizlettiğinizden ve filtrelerini sık sık değiştirdiğinizden de emin olmalısınız ki alerjenler tekrar içeri üflenmesin.

EĞER KÜFE ALERJİNİZ VARSA...

Evinizde nem oranını %30-50 arasında tutmaya çalışın çünkü küf nemli ortamda artar. Bodrum katı, banyo ve mutfak gibi nem oranı yüksek alanları daha sık temizleyin. Eğer çok rutubet varsa bir nem alma cihazı kullanmanız faydalı olacaktır.

EĞER TOZA ALERJİNİZ VARSA...

Özellikle yatak odanıza dikkat etmeli ve toz akarlarını cildinizden uzak tutmaya çalışmalısınız. Bunun için nevresim takımlarınızı sık değiştirin ve en az 55°C derece sıcaklıkta yıkayın. Yastıklarınızın antialerjik özellikte olmasına dikkat edin.

Odanızın yerlerini nemli paspas veya bez ile silin, kuru paspas veya süpürge ile temizlikten kaçının. Çünkü nemli paspas veya bez, alerjenleri içine hapsederek daha etkin temizlik sağlayacaktır.

EVCİL HAYVAN TÜRÜNE ALERJİNİZ VARSA...

Evcil hayvanları ev içinde beslemeyin, özellikle de yatak odanıza sokmayın. Dekorasyonunuzda halı tercih etmeyin çünkü halılar hayvan tüyünü tutar. Evcil hayvan ile temas ettikten sonra elinizi yıkayın. Evcil hayvanların yanında giydiğiniz giysilerinizi de tekrar giymeden önce mutlaka yıkayın. Hepsinden önemlisi gözlerinizi kaşımayın. Çünkü gözleri kaşımak göz yüzeyinde mekanik hasar yaratarak daha çok histamin salınmasına ve alerjinin daha da artmasına yol açar.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Alerji tedavisinde suni gözyaşları, göz yüzeyini yıkamak ve alerjeni gözden uzaklaştırmak amacıyla kullanılır. Antialerjik göz damlaları ise histamin salınımı azaltarak alerjik belirtileri azaltır. Bu damlaların etkisi hemen çıkmadığından, alerjiniz baş göstermeden 2 hafta önce kullanmaya başlamanız önerilir. Kortizonlu damlalar da alerji tedavisinde kullanılabilir. Eğer tüm bu tedavilere rağmen alerjiniz şiddetini koruyorsa, immünoterapi yani alerji iğneleri uygulanabilir.