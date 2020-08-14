Göz altı morlukları: Neden olur, nasıl geçer?

Hemen hemen her insanda görülebilecek bir cilt problemi olan göz altı morlukları çeşitli sebeplerle oluşur.

Dış görünüşü olumsuz etkileyen bu morluklar bazen torbalara da dönüşebilir.

Göz Altı Morlukları Neden Olur?

Göz altı morlukları genellikle yorgun düşmek, çok uyumak ve düzensiz veya az uyumak yüzünden ortaya çıkar. Göz altındaki morluklar yüzünden çeşitli ilaçlar kullanan, türlü bitkisel özlü kremlere başvuran kişilerin sayısı yadsınamayacak kadar çoktur. Uzun mesai saatlerinden eve yorgun döndüğünüzde, okul veya iş için sabah uykusunu alamadan erken kalktığınızda, tatil günlerinde uykuya doyamayıp çok uzun süreler uyuduğunuzda, uzun süreler bilgisayar başında oturduğunuzda ilk bakışta bu göz altı morlukları belirgin bir şekilde görülür. Fakat göz altı morlukları nedeni sadece bunlarla sınırlı değildir. Bunlar dışında göz altı morlukları bazen farklı sebeplerden kaynaklanabilir hatta bazen bir hastalığın habercisi dahi olabilir.

1. Güneş ışınları

Melanin, vücudu güneş ışınlarının bazı zararlı etkilerinden korumakla yükümlü, oldukça koyu renkte bir pigmenttir. Gün içerisinde güneş ışınlarına fazla maruz kalmak melanin seviyesini artırır ve göz altlarında morluklar oluşmasına sebep olur. Güneş ışınlarından kaynaklanan göz altı morluklarını engellemek için gözlerini güneş gözlüğü yardımıyla güneş ışınlarından koruyabilirsiniz.

2. Kaşımak ve ovalamak

Gözleri kaşımak ve ovalamak, göz altı torbalarının belirgenleşmesine neden olur. Bu nedenle tozlu ortamlarda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Göze kaçan herhangi bir toz parçası gözü yakar, ovalama gereksinimi ortaya çıkarır. Gözlerin uzun süre ovalanması göz altı morluklarını tetikleyen sebeplerden biridir.

3. Kemik yapısı

Bazen göz altı morluklarının herhangi bir sebebi olmayabilir. Tamamıyla genetik bir kemik yapısından kaynaklanan, gözlerde çöküklük ve morluklar olabilir. Bunun herhangi kalıcı bir çözümü bulunmamaktadır. Fakat kadınlar bu genetik sorunu göz altı kapatıcıları yardımıyla günlük çözüme kavuştururlar.

4. Vücudun su tutması

Vücutta su tutulduğu takdirde damarlar genişlemeye başlar ve göz altındaki morluklar belirginleşir. Hatta şiddetine bağlı olarak göz altı morlukları yerini göz altı torbalarına bırakabilir. Vücudun su tutması stres, fazla tuz tüketmek veya az su içilmesinden kaynaklanır. Bu nedenle stresten uzak durup, az tuz tüketerek bu durumdan kaynaklı göz altı morluklarını engelleyebilirsiniz. Ayrıca bol bol su içmek de bu durumda çok faydalı olacaktır.

5. İlaç tüketimi

Kullanılan herhangi bir ilaç karşısında vücudun gösterdiği alerjik reaksiyon sonucu damarlar genişleyip göz altı morlukları ortaya çıkabilir. İlaç kullanılan dönemlerde ortaya çıkan göz altı morluklarını mutlaka doktorunuza bildirmelisiniz.

6. Yaşlılık

Bazen sadece yaş ilerlemesinden kaynaklı göz altı morlukları oluşuyor olabilir. Yaşlılığın ilerlemesiyle birlikte göz altı morlukları yerini torbalara ve sarkmalara bırakır.

7. Hamilelik

Hamilelik döneminde yüz solgunlaşabilir. Solgunlaşan yüzde göz altı morlukları ön plana çıkar. Ancak bu durum tamamıyla geçicidir. Aynı durum regl dönemi için de geçerlidir.

8. Alkol ve sigara

Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar birçok hastalığın ana etkeni olabileceği gibi göz altı morluklarının da sorumlusu olabilir. Aşırı alkol tüketimiyle birlikte vücudun sıvı kaybetmesi göz altı morluklarına neden olurken, sigara ise kanda oksijen miktarını azaltarak bu soruna kaynaklık eder.

9. Beslenme sorunu

Düzensiz veya sağlıksız beslenmek göz altı morluklarının sebebi olabilir. Bu nedenle düzenli, hijyenik ve sağlıklı beslenmek göz altı morluklarının önlenmesi için hayati önem taşır. Vücudun gereksinim duyduğu miktarda vitamin ve mineralin alınmaması halinde ortaya çıkacak problemler göz altlarına da yansır.

Göz Altı Morlukları Hangi Hastalıkların Belirtisidir?

Bu soruya kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Morluklar çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Yukarıda belirtilenlerin dışında bazı hastalıkların belirtisi olarak da göz altı morluklarına rastlanabilir. Sinüzit ve menenjit gibi baş ağrısı yapan hastalıklar göz altlarını olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle morluklarla birlikte görülen şiddetli baş ağrılarını ağrı kesicilerle geçirmek yerine doktora giderek bu sorunlara kaynaklık eden ana etkenin ne olduğu araştırılmalıdır. Araştırma sonucu tespit edilen hastalık doğrultusunda doktorun reçete edeceği ilaçlar kullanılmalıdır.Astım hastalığı da göz altlarına etkisi olan bir hastalıktır. Bir türlü geçmek bilmeyen göz altı morlukları gizli astım sebebiyle ortaya çıkmış ise bu durum karşısında doktor kontrolüne erken tarihte başvurmuş olmak önemlidir. Bu sayede gizli astım daha ağır sonuçlar doğurmadan önlem alınabilir.