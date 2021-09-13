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Göz altı morlukları neden olur, nasıl geçer?

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Göz altı morlukları neden olur, nasıl geçer?
Göz altı morlukları neden olur, nasıl geçer?

Göz altı morlukları şeklinde isimlendirilen ve göz kapaklarının alt kısmında koyu halkalar olarak beliren bu durum; hem kadınlarda hem de erkeklerde oldukça yaygın bir şekilde görülür. Göz altı morluklarına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümlerle de evde çare bulunabilir. Peki göz altı morluklarına ne iyi gelir? Göz altı morlukları neden olur, nasıl geçer?

Göz altlarının daha koyu veya mor olasının en önemli nedeni genetik yatkınlıktır. Yani ailevi olarak yatkın olan insanların göz çevresi normal ciltten daha koyu veya mor olabilir.

Bunun dışında; yorgunluk, uykusuzluk, bilgisayarı çok kullanmak, alkol, sigara göz çevresinde renk değişikliğine neden olabilir veya mevcut problemi artırabilir.

Göz altlarında yer alan bariyerler zamanla gevşer. Bu gevşeme nedeniyle gözlerin altında bir boşluk oluşur. Bu boşluklar göz alt çökmesi olarak adlandırılır. Göz altı çökmeleri insanları yaşlı yorgun olarak gösterir.

GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUR?

  • Göz altı çökmelerinin nedenleri şu şekildedir:
  • Genetik
  • Alerjik etkiler
  • Bazı ilaç yan etkileri
  • Zararlı güneş ışını
  • Vitamin Eksiklikleri
  • Yeterli seviyede su tüketmemek
  • Düzensiz uyku
  • Aşırı yorgunluk
  • Stres

GÖZ ALTI ÇÖKMESİ VEYA MORLUĞU NASIL GEÇER?

Göz altı çökmesi veya morluğu her insanın yaşayabileceği sağlık problemleridir.

Göz altı çökmelerine uygulanan bazı tedavi yöntemleri bulunuyor. Özellikle bazı gıdalar içerdikleri mineraller sebebiyle bu durumlarda tedavi olarak kullanılabiliyor.

Kullanılacak tüm gıda ürünlerine karşı alerjilerinizin olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Alerjiniz bulunuyorsa diğer alternatifler denenebilir. Göz altı çökmesine iyi gelen bazı tedaviler;

  • Salatalık
  • Çay poşetleri
  • Patates
  • Maydanoz
  • Süt
  • Limon suyu
  • Badem yağı
  • Avokado
  • Gül suyu
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