Göz Altı Torbalanmaları Neden Olur?

gözaltı problemi yaşayan kişiler için uygun tedavi yöntemlerin hakkında bilgi verdi.

Gözaltı torbası olan kişilerin %90'ında elmacık problemi de görülür. Elmacık bölgesinde yaşanan yağ kaybı ve zayıflama göz altı derisinin aşağıya doğru inmesine sebep olur. Alt dokudaki yağ ve sıvı yapıların artışı da torbalanma problemine neden olur. Torbanın yanında birçok insanda kırışıklık, gözaltı çökmesi ve morluklar da görülebiliyor. Dolayısıyla bunların hepsini çözmek istiyorsak, seanslara yaydığımız dolgu ve mezoterapi tedaviler ile kombin edilerek tedavi edilebilir. Bu şekildeki multiple tedavi yöntemlerinden ilk seansta bile %60'a yakın faydalar görmeye başlarız. Ancak sonucun oturması ve daha çok verimlilik almak açısından torba mezoterapilerini kişiye göre 2,3,4 seans kadar devam ettirebiliriz.

Mezoterapiler yüzde gördüğümüz değişik patolojiler, değişik tanılar için farklı doğal ve biyolojik etkenlerin sorun görülen bölgeye uygulanmasıdır. Mezoterapiler cilt altına uygulanır. Burada önemli olan tanıya yönelik hangi etken maddenin kaç seansta uygulanacağına karar vermektir. Bu ideal tedavi ölçütünü yakalamak bir hekim sanatıdır. Bu neden ile hekimler tarafından uygulanmalıdır.

Cildin bir hafızası vardır. İşlem uygulanan yeri geri döndürmek için çaba sarf etmeye çalışacaktır. Bu nedenle biz bu problemlerin kodlarını tamamen değiştirerek bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Örneğin gözaltı torbası görülen bir hastada kolajen ya da vitamin eksikliği varsa bu tedavilerin de doğru yapılıp, eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra yaşam tarzlarını ve tempolarını da inceliyoruz. Örneğin masa başı işlerde çalışan ve bilgisayar ışınlarına maruz kalan ya da geceleri uyumayan kişilerde de torbalanma problemi görülebiliyor. Böyle durumlarda da ekstra bakım ya da alışkanlık değişimi öneriyoruz.

Gözaltı ışık dolgusu da göz çevresinde oluşan problemleri gidermek amacı ile sıkça başvurduğumuz bir yöntemdir. Gözaltında oluşan morlukları yok etmek, çukurları gidermek amacı ile kullanılır. Kalıcılıkları farklılık gösterse de ortalama 12-15 ay arasında kalıcılık gösterir.