  • BIST 91.671
  • Altın 228,465
  • Dolar 5,4960
  • Euro 6,2977
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Göz altın alınan, Ferhat Tunç serbest bırakıldı

»
Ferhat Tunç serbest bırakıldı
Göz altın alınan, Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Dün akşam saatlerinde hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle gözaltına alınan Ferhat Tunç, bu sabah adliyeye sevk edildi. Tunç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şarkıcı Ferhat Tunç, hakkında Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında havalimanında gözaltına alındı.

Tunç, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Tunç, Twitter hesabından "Almanya'dan gelirken 'aranıyorsun' dediler. Havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor" paylaşımında bulundu.

'TÜRKÜLERİMİZİ KARDEŞLİK İÇİN SÖYLEDİK'

Burada da birkaç saat tutulan Tunç, daha sonra ifade verdi ve serbest bırakıldı.

Adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Tunç, şunları söyledi:

— Bedeli ne olursa olsun bu ülkede sanat yaptık, türkülerimizi barış, kardeşlik için söyledik. Cezaevinde de olsa bu ülkede yaşayacağım, ülkeyi terk etmeyeceğim.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'den ABD'ye tepki: Bize sökmez14 Ocak 2019 Pazartesi 14:59
  • Göz altın alınan, Ferhat Tunç serbest bırakıldı14 Ocak 2019 Pazartesi 13:30
  • Müge Anlı: Palu ailesi cinayeti itiraf etti14 Ocak 2019 Pazartesi 13:09
  • Çavuşoğlu'ndan Trump'a tepki: Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz14 Ocak 2019 Pazartesi 12:41
  • Anadolu Isuzu üretime 26 gün ara verecek14 Ocak 2019 Pazartesi 11:37
  • Gökova Körfezi'nde kırmızı alarm: 'Son derece tehlikeli bir balık türü'14 Ocak 2019 Pazartesi 10:55
  • Van'da soğuktan tilki dondu!13 Ocak 2019 Pazar 22:00
  • AKP kadın kolları başkanına belediyeden maaş13 Ocak 2019 Pazar 20:30
  • Bir gecede nüfusları arttı13 Ocak 2019 Pazar 20:10
  • Palu ailesinden 6 kişi tutuklandı13 Ocak 2019 Pazar 19:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti