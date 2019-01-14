Göz altın alınan, Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Dün akşam saatlerinde hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle gözaltına alınan Ferhat Tunç, bu sabah adliyeye sevk edildi. Tunç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şarkıcı Ferhat Tunç, hakkında Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında havalimanında gözaltına alındı.

Tunç, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Tunç, Twitter hesabından "Almanya'dan gelirken 'aranıyorsun' dediler. Havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor" paylaşımında bulundu.

'TÜRKÜLERİMİZİ KARDEŞLİK İÇİN SÖYLEDİK'

Burada da birkaç saat tutulan Tunç, daha sonra ifade verdi ve serbest bırakıldı.

Adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Tunç, şunları söyledi:

— Bedeli ne olursa olsun bu ülkede sanat yaptık, türkülerimizi barış, kardeşlik için söyledik. Cezaevinde de olsa bu ülkede yaşayacağım, ülkeyi terk etmeyeceğim.