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Göz ardı etmemeniz gereken rahim ağzı kanseri belirtileri

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Kadınlarda en sık görülen beş kanser türünden biri olan rahim ağzı (serviks) kanseri, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yılda yaklaşık 500 bin kadında görülüyor. Peki hastalığı tespit edecek erken belirtiler neler?
Göz ardı etmemeniz gereken rahim ağzı kanseri belirtileri

Rahim ağzı kanseri, HPV (insan papilloma virüsü) virüslerinin yol açtığı enfeksiyonlar sonucunda ortaya çıkıyor. Genellikle 50 yaş civarında ortaya çıkan rahim ağzı (serviks) kanseri artık gençlerde de görülüyor.

Genellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar grubundaydı. Ancak araştırmalar sonucunda temas yoluyla da bulaşabilir hale geldiği ortaya çıktı.

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GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Mirror’da yer alan habere göre, rahim ağzı kanseri, 2020’de tahmini 604.000 yeni vaka ile kadınlarda en sık görülen dördüncü kanserdir. Cancer.net’e göre, en sık 35 ila 44 yaşları arasında teşhis edilir.

Bu istatistikler, kanser ilerlemeden önce erken belirtileri tespit etmenin önemini vurguluyor.

RAHİM AĞZI KANSERİNİN YAYGIN BELİRTİLERİ

  • Anormal vajinal kanama
  • Vajinadan olağandışı bir akıntı
  • Seks sırasında ağrı
  • Pelvik bölgede ağrı.

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RAHİM AĞZI KANSERİ GELİŞTİRME RİSKİNİZİ NASIL AZALTABİLİRSİNİZ?

  • Prezervatif kullanarak güvenli seks yapmak, bir kadının HPV kapma ve bulaştırma riskini azaltmaya yardımcı olur.
  • HPV aşısı, rahim ağzı kanserine neden olma olasılığı en yüksek olan HPV türlerine karşı koruma sağlar.
  • Rahim ağzı kanseri olabileceğinizden şüpheleniyorsanız, daha ileri testler için doktorunuzla veya cinsel sağlık kliniğinizle konuşmanız önemlidir.
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