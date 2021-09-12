  • BIST 1.438,720
  • Altın 485,92
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Göz Çevresi Sorunlarına Dikkat !

» »
Göz Çevresi Sorunlarına Dikkat !
Göz Çevresi Sorunlarına Dikkat !

Cildin tüm bölgelerinde olduğu gibi, göz kapaklarında da yaşa bağlı değişiklikler görülür. Bu değişiklikler göz altlarında torbalanma, üst kapaklarda cilt fazlası ve sarkma, göz kenarlarında “kaz ayakları” denen kırışıklıklar şeklindedir. Bu yaşlanma değişikliklerine “dermatoşalazis” adı verilir.

 

Göz çevresindeki torbalanma ve cilt fazlası sarkmalar “blefaroplasti” denen göz kapağı estetik operasyonu ile giderilir.

Blefaroplasti yani göz kapak cerrahi operasyonları bir göz hastalıkları branşı olan Oküloplasti birimince tadavi edilebilir. Bu tedaviyi yapan birime Oküloplastik cerrahi , bu ameliyatları yapan göz doktoruna ise Oküloplastik Cerrah adı verilmektedir.


Oküloplastik cerrah , Göz hastalıkları uzmanlık eğitimini almış ve göz, göz kapakları ve çevresindeki kas doku yağ doku ve cilt hakkında yeterli bilgi deneyim sahibi olan kişidir. Ve göz kapak cerrahilerinden estetik olsun veya hastalık nedeniyle olsun primer olarak birincil sorumlu kişidir. 


Göz kapağı estetik operasyonları ; Üst ve alt göz kapaklarından torbalanmış yağların, gevşemiş ve buruşmuş derinin fazlasının alınması sonucu kişiye genç ve canlı bakış kazandırdığı gibi göz kapaklarındaki kırışıklıkların giderilmesinde bilinen en etkili işlemdir. Göz çevresindeki diğer kırışıklıkların giderilmesi veya kaşın kaldırılması için ek işlemler gerekir. Göz kapağı estetiği tek başına veya yüz germe, kaş kaldırma, kırışıklıklara yağ enjeksiyonu, Laser tedavisi, Botox uygulaması gibi birçok başka işlemle birlikte yapılarak yüzün gençleştirilmesi sağlanır.


Yüzde yaşlılık belirtileri ve bozulmalarının en erken görüldüğü ve en dikkat çeken bölge göz çevresidir. Ve göz çevresi sorunları , kişiyi olduğundan daha yaşlı, yorgun göstermekte, bakışlardaki canlılık ve dinamizmi azaltmaktadır. Üst göz kapağında oluşan gevşeme, sarkma ve kat oluşumlarını sadece görsel olarak kozmetiği bozmaz aynı zamanda görme üzerine engel oluşturarak görmeyi bozar ayrıca kapak ağırlığını arttırarak özellikle akşama doğru göz kapaklarında ağırlaşma ve görmede zorlanmaya neden olmaktadır. Hastalarımızda özellikle ameliyat sonrası görmelerinde rahatlama hissetmeleri bu nedenledir.  Alt göz kapağında şişkinlik ve torbalanma, deri sarkması görme üzerine çok etkili olmasa da çok ileri olgularda kapak kontür bozuklukları ve gözyaşı problemlerine sebep olmaktadır. 


Göz kapağı estetiği uygulaması, deneyimli ellerde uygulandığında görmeyi de rahatlatan, gayet başarılı bir müdahaledir. Ameliyatlar estetik yapılmaktadır bu nedenle herhangi bir iz kalması gibi sorun oluşturmaz. Bu nedenle göz kapağı operasyonu geçiren kişi, bunu gizleme kaygısı taşımaz. Göz kapağı sorunundan kurtulan hasta, uzun yıllar geçmesine rağmen genç, etkileyici göz çevresine ve bakışlara sahip olmanın rahatlığını hisseder.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanlarından çarpıcı aşı araştırması: Aşı olmayanlarda Covid-19’dan ölme riski 11 kat fazla11 Eylül 2021 Cumartesi 09:28
  • Kanserde gen aktarımıyla tedavi üretiliyor10 Eylül 2021 Cuma 22:30
  • Dikkat her 2,8 saniyede 1 kişi yaşamını kaybediyor!10 Eylül 2021 Cuma 22:00
  • Şifa deposu karanfilin faydaları nelerdir?10 Eylül 2021 Cuma 21:30
  • Göz Seğirmesi Nasıl Geçer?10 Eylül 2021 Cuma 21:00
  • Süper insan nedir?10 Eylül 2021 Cuma 20:45
  • Türkiye'de bir ilk: 3D yazıcı ile insan beyninin birebir kopyası yapıldı10 Eylül 2021 Cuma 20:15
  • Kireçlenmeye ne iyi gelir?10 Eylül 2021 Cuma 20:00
  • Sabahları limonlu su içmek ne işe yarar?10 Eylül 2021 Cuma 19:30
  • Aşırı terlemek farklı hastalıkların habercisi olabilir10 Eylül 2021 Cuma 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti