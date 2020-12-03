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Göz Çevresi ve Göz Kapak Problemine Dikkat !

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Kaşların da dahil olduğu göz çevresi ve göz kapağı bazen yaşla birlikte bazen ise genetik düşüktür bu ifade genelde yorgun ve üzgün gösteren ifadesiyle pek çok kişi rahatsız eden bir sorun.
Göz Çevresi ve Göz Kapak Problemine Dikkat !

Geleneksel cerrahi tekniklerle göz kapağı estetiği yaptırmak yerine, pek çok insan ameliyatsız göz kapağı estetiği sayesinde arzu ettiği göz çevresi görünümüne kavuşabiliyor. Ameliyatsız göz kapağı estetiği konusunda bilgiler veren Medikal Estetik Doktoru Gökçe Haspolat, uygulamayı 6D Star askısı ile yaptığını ve sonuçların çok başarılı olduğunu söylüyor. Haspolat, 6D Star askısı ile ameliyatsız göz kapağı estetiği hakkında ayrıntılı bilgiler de verdi: 

Ameliyatsız göz kapağı estetiği düşen göz kapaklarını eski konumuna getiren oldukça konforlu bir uygulamadır. Kesisiz olarak yapılan bu işlemin sonuçları gerçekten olağanüstü çünkü göz kapaklarını kaldırıyor, gözleri açıyor üst göz kapağında beliren herhangi bir sarkmayı düzeltiyor. Kesi yapılmadığı için iyileşme süreci son derece kısa ve iz kalma gibi bir durum söz konusu değil. 

6D Star askısıyla yaptığım ameliyatsız göz kapağı estetiği yaptıranlar çok mutlu zira oldukça kısa bir sürede yapılan uygulama sonrası anında sosyal hayata dönüş yapıp ve derhal etkisini görebiliyorlar. Hastamla önce bir muayene, ön görüşme gerçekleştiririz ve ardından, arzu ettiğimiz görünümü elde etmek için cilde işaretlemeler yapıyorum. Alın bölgesine lokal anestezik enjeksiyon yaptığım için herhangi bir ağrı, sızı söz konusu değil.  

Şakak başlangıcı ön saç çizgisi içerisine doğru 6D Star askısını yerleştirdikten sonra karar verdiğimiz ölçüde göz kapağını askılıyorum. Yerleştirdiğim ip hem istediğim oranda kaldırmama olanak tanır hem de yavaş yavaş dokuya tutunan ve vücudun kolajen üretimini uyaran bir gerilim kaynağı sağlar. Bu da pürüzsüz ve daha sıkı bir görünüm yaratır. Hastamın ihtiyacına göre ip atma sayısı belirlenir. Bu bazen 2, 4  bazen 6 adet ipe kadar çıkabilir. Askılama işleminden 1 ay sonra hastalarımı görmek isterim sonucun tam oturmuş halini görmek için, gerek gördüğüm durumlarda da tekrardan kontrolde ip askılaması yaparım 

 Dediğim gibi 6D Star askısı ile göz kapağı düşüklüğünü ortadan kaldırabiliyoruz üstelik ameliyatsız ve ortalama 15 dakikalık bir işlem sayesinde. Tedavi, hastanın doğal metabolizmasına bağlı olarak 1 ila 2 yıl sürüyor. Gözlerdeki ve kaşlardaki bu değişim inanılmaz bir tazelik katıyor ve gençlik efekti veriyor. Özellikle 6D star askısı ile bu uygulamayı yapmamın sebebi ise, diğer iple yapılan uygulamalara nazaran daha kalıcı bir etki göstermesidir. 

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