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Göz hastalıklarında umut veren gelişme… Görme kaybına karşı büyük adım

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Bilim dünyası yeni bir ilaç sayesinde görme yetisini kaybetme riski taşıyan binlerce insan için umut oluyor.
Göz hastalıklarında umut veren gelişme… Görme kaybına karşı büyük adım

Retinal ven tıkanıklığı (RVT), gözün arkasındaki küçük kan damarlarından biri bir pıhtı tarafından tıkandığında meydana gelir. Bu, kan ve diğer sıvıların retinaya sızmasına neden olarak morarma ve şişmeye neden olur. Sonunda sızıntı genellikle devam eder ve sıvı birikmesi göze kalıcı hasar verdiğinden zamanla körlüğe neden olabilir.

RVT’nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte; yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve sigara içme gibi bazı durumlar nu hastalığı tetikleyebilir.

Çalışmalar, her yıl 50.000 Britanyalının RVT’den muzdarip olduğunu gösteriyor ve bunların çoğu 60 yaşın üzerinde. Durum için mevcut tedavilerin ayda bir göze enjeksiyon yoluyla verilmesi gerekiyor, ancak yeni ilaç o kadar etkili ki yılda sadece üç iğnenin yeterli olacağı düşünülüyor.

Araştırmalarda, geliştirilen Faricimab’ın mevcut ilaçlar kadar etkili olduğunu ancak tedaviler arasındaki sürenin dört aya kadar uzatılabileceği görünüyor.

Uzmanlar bunun, tedavinin kandaki Ang2 adı verilen ve yüksek konsantrasyonlarda kan damarlarında sızıntıya yol açabilen bir bileşiğin seviyesini azaltabilmesinden kaynaklandığını söylüyor.

London North West University Healthcare NHS Trust’ta danışman göz doktoru olan Dr Christiana Dinah, yeni ilacı şu şekilde yorumluyor: “Bu ileriye doğru büyük bir adım gibi geliyor. Şu anda, bu enjeksiyonları gerçekleştiren NHS için her yıl binlerce saat harcanıyor. Gereken sayıyı azaltabilirsek, doktorlara daha fazla zaman kazandırabilir ve sahip olduğumuz endişe verici derecede büyük bekleme listelerini azaltmaya yardımcı olabiliriz.”

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