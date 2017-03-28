Göz sağlığı için 10 pratik bilgi

Gözlerimizle ilgili ne kadar bilgiye sahibiz? Göz sağlığına yeterince önem gösteriyor muyuz? Prof. Dr. Tuğrul Altan, daha sağlıklı gözler için 10 pratik bilgi verdi ve hastalıklara karşı uyardı.

Göz sağlığı bütün hayat kalitesini etkileyen ve son derece önemli bir durum. Ama gözlerimizle ilgili ne kadar bilgiye sahibiz? Göz sağlığımız için nelere dikkat ediyoruz? Geleceği etkileyebilen göz hastalıklarında tedaviye erken başlanılması gerekiyor. Liv Hospital Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Altan dünyaya daha güzel gözlerle bakmanın püf noktalarını anlattı.

1) “Ben uzağı da, yakını da iyi görüyorum'' diyerek muayeneden kaçmayın. Her zaman daha iyisi mümkün. Düşük dereceli kırma kusurları belirgin görme azlığı yapmasa da gözde çabuk yorulmaya neden olur. Daha iyi görmek için gözler kısıldığında oluşan kazayağı kırışıklıklar da cabası.

2) Gözlerinizi yoğun ışıktan koruyun. İster güzel bir plajın kumlarında, ister heyecanlı bir kayak tatilinde ya da biraz sonra yiyeceğiniz lezzetli eti hayal ederek yaktığınız mangalın başında olun mutlaka uygun güneş gözlükleriyle aşırı UV ve kızılötesi ışınlardan korunun.

3) Ailesinde göz tansiyonu veya sarı nokta hastalığı olanlar 40 yaşından sonra yıllık düzenli kontrole gitmeli. Sadece kaşımız gözümüzün rengi değil, hastalıklarımız da genetik mirasın bir ürünüdür.

4) “Aman da ne güzel iri iri gözleri var şu bebeğin” derken dikkatli olun. Yenidoğan ve bebeklik döneminde normalden büyük gözler doğumsal göz tansiyonu yüksekliğinin belirtisi olabilir.

5) Ne kadar erken yaşta muayene olursanız, o kadar iyi. Göz bozuklukları erken çocukluk döneminde saptanıp düzeltilirse ileride kalıcı görme bozukluğu olma olasılığı azalır. 7 yaşından sonra çok geç kalınmış olabilir.

6) Çocuklar, gençler ister inanın ister inanmayın bundan 15 yıl önce tabletler yoktu. Uzun süre yakına odaklanmanın miyopi riskini artırdığını unutmayın.

7) Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yaşınız 45'i geçti ama gönlünüz hala 18. Önünüzdeki kağıtları giderek daha uzaktan okuyorsunuz, az ışıkta hiç okuyamıyorsunuz ‘Benim yakınla ilgili hiçbir sorunum yok' diyerek gözlerinize eziyet etmeyin. “Bunun için göz egzersizleri varmış”, “Yakın gözlüğünü ne kadar geç kullanırsam o kadar iyi” gibi kaçamak yolların okuma zevkinizi elinizden almasına izin vermeyin. Yakın gözlüğü kullanın. Unutmayın yaşlanmadınız, sadece biraz daha olgunlaştınız.

8) Gözünüz narindir, gereksiz risk almayın, önlem alın! Kendinizi ve çocuklarınızı yaralanmalara karşı koruyun. İşte, evde, okulda veya eğlenceli bir aktivitede; önce gözleriniz.

9) Gözlerinizi kurutmayın. Kuru göz artık yalnızca orta yaşlı insanların şikayeti değil. Klimalar ve aşırı bilgisayar kullanımı gençlerde de kuruluğa neden olabiliyor.

10) Her katarakt hemen ameliyat gerektirmez ama kataraktın yaşam kalitesini azalttığı, kaza risklerini ve depresyona eğilimi artırdığı bir gerçek. Gerektiğinde ameliyattan kaçmayın. Efsanelere kulaklarınızı tıkayın. Katarakt ameliyatı yaşlılık döneminizin en iyi yatırımı olabilir.