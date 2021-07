Göz sağlığınız için bu besinleri ihmal etmeyin!

Uzmanlara göre lutein ve zeaksantin açısından zengin olan yapraklı yeşil sebzeler, iyi bir görüş sağlayan makulayı korumaya yardımcı oluyor. Bu besinler lahana ve ıspanakta bol miktarda bulunuyor. Mineral çinko ise retinanın sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor ve gözleri ışığın zararlı etkilerinden koruyabiliyor. Fasulye, börülce, barbunya gibi baklagiller ile çinko ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Genellikle turuncu renkli sebze ve meyvelerde bulunan A vitamini göz sağlığı için çok önemli.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Şahbaz, göz sağlığının korunmasına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Sağlıklı gözler ve iyi bir görüşün, beslenme şekliyle ilişkili olabileceğini kaydeden Dr. İbrahim Şahbaz, “Yiyeceklerdeki bazı vitaminler ve mineraller, görme sorunlarının oluşmasının önüne geçmeye yardımcı olur. Ayrıca sağlıklı beslenerek başka hastalıkların göz problemleri oluşturma riskini düşürebilirsiniz.” dedi.

İdeal kiloda olunmaya gayret edilmeli

Fazla kilolu veya obez olmanın, diyabetik göz hastalığı veya glokom gibi görme kaybına yol açabilecek diyabet riskini artırdığına dikkat çeken Dr. İbrahim Şahbaz, yüksek tansiyon ve kolesterolün de ciddi görme sorunlarına neden olabileceği uyarısında bulunarak “Eğer bu hastalıklara sahipseniz doktorunuzun kontrolünde bir beslenme düzenine sahip olmaya dikkat edin.” dedi.

Göz sağlığı için özellikle önerilen birkaç besin grubu bulunduğunu kaydeden Dr. Şahbaz, bunlar hakkında şu bilgileri verdi:

Yapraklı yeşil sebzeler: Yapraklı yeşil sebzelerin bazıları lutein ve zeaksantin açısından zengindir. Bu besinler iyi bir görüş sağlayan makulayı korumaya yardımcı olur. Lahana ve ıspanak gibi sebzelerde bol miktarda bulunur. Bunların yanında marul, lahana, şalgam, brokoli, bezelye ayrıca yumurta iyi bir lutein ve zeaksantin kaynağıdır. Lutein ve zeaksantinin emilmesi için yağa ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Bunları yerken biraz zeytinyağı ekleyebilir ya da avokado gibi doymamış yağ içeren besinlerle birlikte tüketebilirsiniz.

Baklagiller: Mineral çinko, retinanın sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve gözlerinizi ışığın zararlı etkilerinden koruyabilir. Bununla birlikte çinko, vücudunuzdaki kırmızı kan hücrelerinin oluşmasına katkı sağlayarak ihtiyaç duyulan bakır miktarını düşürebilir. Fasulye, börülce, barbunya gibi baklagiller ile çinko ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Çinko içeriği yüksek olan diğer yiyecekler arasında istiridye, yağsız kırmızı et, kümes hayvanları ve zenginleştirilmiş tahıllar yer alıyor.

Turuncu renkli sebze ve meyveler: Genellikle turuncu renkli sebze ve meyvelerde bulunan A vitamini göz sağlığı için çok önemlidir. Retinanın, ışığı gördüğümüz görüntülere dönüştürmesine yardımcı olmak için bol miktarda A vitaminine ihtiyacı vardır. Ayrıca, yeterli A vitamini olmadan gözleriniz kuru göz sendromunu önleyecek kadar nemli kalamayabilir. Kayısı, kavun, havuç, mango, kırmızı biber (çiğ) ve tatlı patates iyi birer A vitamini kaynağıdır. Bunların yanında ıspanak da A vitamini alımınıza yardımcı olur.

Antioksidan vitaminler içeren sebze ve meyveler: C vitamini göz sağlığı için çok önemlidir. Bir antioksidan olan C vitamini vücudu, yediğimiz sağlıksız gıdaların ve çevresel faktörlerin neden olduğu zararlardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca antioksidanlar, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (AMD) ve kataraktın oluşmasını geciktirebilir. Portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi turunçgiller; şeftali, kırmızı biber, domates ve çilek iyi birer C vitamini kaynağıdır. Bir diğer önemli antioksidan, hücrelerin sağlıklı kalmasına yardımcı olan E vitaminidir. E vitamini avokado, badem ve ayçiçeği tohumlarında bulunur.

Omega-3 içeren besinler: Bazı sağlıklı yağlar belirli besinlerin emilimine yardımcı olmanın yanı sıra omega-3 içerir. Araştırmalar, soğuk su balıklarından elde edilen omega-3 yağ asitleri bakımından zengin diyetlerin, yaşamın ilerleyen dönemlerinde göz hastalığına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Omega-3, aynı zamanda gözyaşı işlevi için de önemlidir. Somon, göz sağlığı için faydalı olabilecek mükemmel bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Haftada iki ila üç kez somon veya diğer yağlı balık türlerinin tüketilmesi önerilmektedir. Bu tür sağlıklı yağları içeren diğer yiyecekler ceviz, keten ve chia tohumlarıdır.