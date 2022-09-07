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Göz seğirmesine neden olan sağlık sorunları

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İstemsiz göz seğirmeleri genellikle stres veya magnezyum eksikliği gibi çok ciddi olmayan nedenlerden kaynaklanır. Ancak nadir durumlarda kasılmalar tümör gibi ciddi bir durumu da gösterebilir...
Göz seğirmesine neden olan sağlık sorunları

Gözde kaşınma veya seğirme gibi bazı göz rahatsızlıkları zaman zaman ortaya çıkabilir. Gözün istem dışı seğirmesi genellikle stres veya magnezyum eksikliği gibi zararsız bir nedene sahiptir. Ancak nadir durumlarda, kasılmalar tümör gibi ciddi bir nedenden de kaynaklanabilir.

Göz kasılmasının ve göz seğirmesinin arkasında farklı nedenler olabilir. Hareket, göz kapağı kaslarının kasılmasından kaynaklanır. Fasikülasyon olarak da adlandırılan düzensiz ve istemsiz bir kas kasılmasıdır.

Kasılmalar genellikle can sıkıcıdır, ancak birkaç saat sürseler bile genellikle zararsızdır. Örneğin uyku eksikliği, magnezyum eksikliği veya çok fazla kafein gibi uyarıcı tüketimi nedeniyle göz seğirmeleri ortaya çıkabilir. Genellikle aynı anda sadece bir göz etkilenir.

Göz seğirmesine neden olan en yaygın 6 durum

Göz seğirmesinin nedenlerinden en yaygın olanları şunlardır:

- Tükenmişlik, yorgunluk,

- Göz yorgunluğu,

- Magnezyum eksikliği,

- Göz enfeksiyonu,

- Miyop ve hipermetrop,

- Alerji.

Nadir durumlarda, neden daha ciddi olabilir. Örneğin, sinir fonksiyonunu bozabilen ve böylece kas kasılmalarını tetikleyebilen nörolojik hastalıklar veya tümörler göz seğirmelerini tetikleyebilir. Yüksek tansiyon veya metabolik bozukluklar da göz seğirmesine neden olabilir.

Zaman zaman bu yaşanan bu rahatsızlık için tıbbi muayeneye gerek yoktur. Zaman zaman olması genellikle stres veya tahriş olmuş bir göz siniri nedeniyle ortaya çıkan göz seğirmesidir.

Uzun süreli bilgisayar çalışmasından kaynaklanan göz yorgunluğu da göz seğirmesine neden olabilir. Uyku eksikliği ve magnezyum eksikliği diğer iki yaygın nedendir.

Göz seğirmesi devam ederse ne yapılmalı?

Uzun süre devam eden göz kasılmalarının nedenini belirleyebilmek için mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Etkilenen bölgede ağrı, yüksek düzeyde acı veya aynı anda ortaya çıkan diğer göz sorunları da uyarı işaretleridir.

Göz muayenesi kapsamında enfeksiyon veya ametropi olup olmadığına bakılır. Gerekirse, nörolojik bir test yapılabilir. Sinir hasarı, beyindeki bozukluklar veya tümör gibi daha ciddi nedenler araştırılabilir.

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