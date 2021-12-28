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Göz tansiyonunu yenebilecek gözlükler üretildi

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Yüksek teknoloji ürünü gözlükler, yaygın bir görme kaybı nedeni olan göz tansiyonu hastalığı olan glokomun ilerlemesini durdurabilir.
Göz tansiyonunu yenebilecek gözlükler üretildi

Yüksek teknoloji ürünü gözlükler, yaygın bir görme kaybı nedeni olan göz tansiyonu hastalığı olan glokomun ilerlemesini durdurabilir.

Glokom, gözün arkasındaki ışığa duyarlı hücre tabakası retinayı beyindeki görme merkezine bağlayan bir milyondan optik sinirin hasar görmesine neden olan yaygın bir göz rahatsızlığı.

Genellikle gözün ön kısmında sıvı birikmesi, göz içindeki ve sinir üzerindeki basıncın artmasından kaynaklanıyor ve görme kaybına yol açıyor.

Göz tansiyonunu durduracak yeni teknoloji gözlükler, optik sinirin kendisini onarması için göze elektrik sinyalleri iletmek üzere tasarlandı.

 

ABD'de yakın gözlüğüne alternatif olabilecek göz damlası geliştirildi

 

Güney Koreli Nu Eyne tarafından geliştirilen ve bir çift sanal gerçeklik gözlüğü gibi görünen yeni cihaz, sinir dokusu yenilenmesini desteklemek için düşük seviyeli elektriksel uyarı kullanıyor.

Elektrik darbeleri, küçük elektrotlar aracılığıyla gözleri çevreleyen cilde iletiliyor.

Elektriksel uyarı, optik sinirdeki büyümeyi tetiklemek için vücudun yara iyileştirme mekanizmalarını taklit ediyor.

İngiltere'de klinik deneylere başlandı

Günde yarım saat takılan bu gözlüklerin İngiltere'de klinik deneylerde kullanılmasına başlandı.

Araştırmacılar, önceki başarılı çalışmalarla desteklenen tedavinin, İngiltere'de yarım milyondan fazla insanı etkileyen göz tansiyonunun ilerlemesini durduracağına inanıyor.

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