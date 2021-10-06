Göz yanması, göz yüzeyindeki tahriş ve kuruma neticesinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Çok sık rastlanılan göz rahatsızlıklarından biri olan göz yanması; göz kuruluğu, göz alerjisi, göz yorgunluğu vb. sebeplerden dolayı da oluşabilmektedir. Gözlerden kaynaklanan rahatsızlıklarla beraber dış etkenler nedeniyle de görülebilen göz yanması bazı kolay ama etkili tedavilerle önlenebilmektedir. Peki, göz yanmasına ne iyi gelir? Göz yanması ve sulanması neden olur ve nasıl geçer?

En hassas organlarımızdan biri olan gözlerimiz belki de en çok aksattığımız ama ihmal edilmemesi gereken organlarımızdır. Göz yanması da basit gibi görülen ama tedavisi aksatıldığında başka rahatsızlıklara sebep olacak göz rahatsızlıklarından biridir. Sigara dumanı, küf, kimyasallar, toz, parfüm ve sprey gibi pek çok dış etken nedeniyle de ortaya çıkabilen göz yanması bu tür faktörlerden uzak durularak rahatlıkla önlenebilir bir rahatsızlıktır. İşte, göz yanması ile ilgili tüm merak edilenler…

GÖZ YANMASINA NE İYİ GELİR?

Göz sağlığı diğer pek çok rahatsızlık kadar önemlidir ve dikkat edilmesi gerekmektedir. Gözler de vücutta bulunan diğer organlar gibi zaman zaman hem çevresel faktörler hem de başka bir rahatsızlığın tetiklemesiyle etkilenerek rahatsızlık yaşayabilmektedir. Göz yanması da işte bu çevre koşulları ve farklı faktörlerden dolayı ortaya çıkan rahatsızlıklardan biridir.

Göz yanması rahatsızlığı; gözde çapaklanma, sulanma ve batma gibi başka rahatsızlıkları da beraberinde getirebilmektedir. Bundan dolayı göz yanması rahatsızlığı başladığında hemen tedavi sürecine geçmek gerekmektedir. Göz yanmasında dış faktörlerin büyük bir etkisi vardır. Bundan dolayı dışardan gelebilecek toz, sigara dumanı, spreyli tüm ürünler ve parfüm gibi dış etkenlerden uzak durmak göz yanmasına iyi gelecektir. Göz yanması alerjik reaksiyonlardan dolayı da yaşanabilmektedir. Bundan dolayı size kesin olarak bir alerji tanısı konulmamışsa toz, hayvan tüyü ve kepeği, küf ve mevsim geçişlerinde polenlerden uzak durarak göz yanmasını engelleyebilirsiniz.

Göz yanmasına direkt olarak müdahale edilerek de çözüm sağlanabilir. Gül suyu göz yanmasına ve aynı zamanda gözaltında bulunan morluklara da iyi gelmektedir. Bir pamuğa bir miktar gül suyu döküp gözlerinize masaj yaparak göz yanmasını önleyebilirsiniz. Göz yanmasına iyi gelecek olan diğer ve genellikle çok sık tercih edilen yöntem de çaydır. Demlenmiş ılık çay bir pamuk yardımıyla ya da poşet çaylar gözlerin üzerine sürülerek göz yanması önlenebilir. Göz yanmasına soğuk su da şifa olmaktadır. Ara ara soğuk su ile gözlerinizi yıkayarak göz yanmasına engel olabilirisiniz. Tüm bu yöntemlere rağmen şifa bulamazsanız bir göz doktoruna görünmenizde fayda olacaktır.

GÖZ YANMASI NASIL GEÇER?

Şiddetli bir göz yanması şikâyetiniz varsa bunun için yapmanız gereken tek şey bir hekime başvurmanızdır. Ancak bazı doğal yöntemlerle de göz yanmasının önüne geçilebilmektedir. Özellikle tozlu ortamlar göz yanmasına sebep olabilir ya da arttırabilir. Bunun için tozlu ortamlardan kaçınmalısınız. Eğer uzak durma ihtimaliniz düşükse gözlerinizi soğuk su ile sık sık yıkayabilirsiniz. Alerjik reaksiyonlarda göz yanmalarına büyük oranda sebep olabilmektedir. Bundan dolayı alerji ilacı kullanıyorsanız onu kullanmalısınız.

GÖZ YANMASI NEDEN OLUR?

Göz yanması bir hastalıktan ziyade hastalığın belirtisi olarak görülmektedir. Bundan dolayı pek çok farklı etken göz yanmasına sebep olabilmektedir. Bunlardan bazıları ise şunlardır; göz nezlesi, kirpik dibi rahatsızlıkları, göz kuruluğu, fotofobi( ışığın neden olduğu göz rahatsızlığı), alerji.

Göz yanmasına; sigara dumanı, parfümler, kimyasal ürünler, klor, sıcak ve soğuk havalar, sabun ve şampuanlar, küf ve göz lensleri gibi dış etkenler de sebep olabilmektedir.

KORONA GÖZ YANMASI YAPAR MI?

Koronavirüs vücutta pek çok yerde hasar bırakabileceği gibi gözde de bazı rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Ancak bu rahatsızlıklar sıklıkla değil çok nadiren görülebilen ve önlenebilen rahatsızlıklardır. Koronavirüse bağlı olarak gözde kızarıklık, sulanma, çapaklanma gibi göz yüzeyi iltihapları oluşabilmektedir.

GÖZ YANMASI BELİRTİLERİ

Göz yanması genellikle bazı göz problemlerinin neticesinde görülen bir rahatsızlıktır. Gözde sulanma, kızarıklık, batma gibi belirtiler göz yanmasına işaret eder. Ayrıca alerjik reaksiyonlara da bağlı olarak gözde kaşıntı daha sonra göz yanmasına dönüşebilmektedir. Yine göz yanması; gözlerde tahriş ya da enfeksiyon, kirpik dibi rahatsızlıkları, göz yorgunluğu neticesinde de ortaya çıkabilmektedir.