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Gözaltına alınan Barbaros Şansal, serbest bırakıldı; Gerekçe, 'Soramazsın' videosu

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Gözaltına alınan Barbaros Şansal, serbest bırakıldı; Gerekçe, 'Soramazsın' videosu
Gözaltına alınan Barbaros Şansal, serbest bırakıldı; Gerekçe, 'Soramazsın' videosu

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ünlü modacı Barbaros Şansal, serbest bırakıldı.

Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde, Türkiye'ye ayak bastığı anda polis tarafından gözaltına alındı. Şansal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" ifadelerini kullanarak durumu takipçileriyle paylaştı.

Şansal daha sonra yaptığı paylaşımda ise, "Soramazsın" adlı YouTube programında söyledikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını duyurdu. 

 

Şansal, 2019 yılında katıldığı programında, daha önce yaptığı ve büyük tepkilere sebep olan "'B.kunda boğul Türkiye" sözlerinin arkasında olduğunu söylemişti. Şansal, ''Boğuluyor zaten. Hâlâ yiyor, hâlâ boğazına kaçmıyor, nasıl oluyor anlamıyorum. Evet dedim. Pedofiliye karşı dedim, 'Çocuk bedenime dokunma' dedim çünkü yıllarca. Pislik dağıtan tebliğcilere karşı dedim. Tutuklu 150 gazeteciye karşı dedim. Başka ülkelerin iç işlerine karışarak, başka coğrafyaları karıştıranlara karşı dedim. Dediğimin arkasındayım" demişti. 
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