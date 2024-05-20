Gözaltına alınan eylemciler serbest… Naimoğulları: Eylemin dozu artacak

CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Naimoğulları, "Bu eylemde Kıbrıs Türk halkına hiçbir zarar vermedik. Ne çember ne de yol kapattık. Halka zarar vermedik. Üretici tabii ki tepki gösterecek. Polisler 5 arkadaşımızı tutukladı. Arkadaşlarımız tutuklu olduğu için içeri girdik. Bizim şartımız bu arkadaşların serbest bırakılmasıydı. Gereken girişimi yaptık ve serbest kalmalarını sağladık" dedi.

Polislerin Başbakan Ünal Üstel'in Birliğin Yönetim Kurulu ile görüşmek istediğini ilettiğini aktaran Naimoğulları, "Arkadaşları serbest bıraktıktan sonra sordum, Başbakan yokmuş, yukarıda olanlar müsteşarlarmış. Ben müsteşarla görüşmem. Başbakan ister görüşsün ister görüşmesin" ifadelerini kullandı.

Naimoğulları, "Biz bugün eyleme devam edeceğiz. Eylemin dozunu artıracağız. Yönetim Kurulu'ndan bir arkadaşımız röntgen çektirmeye gidecek, kaburgalarının kırıldığını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

"Şu anda görüşmüyoruz, net bir şey varsa gelsinler... Biz arkadaşlarımızla ne yapacağımıza karar vereceğiz" diyen Naimoğulları, traktörlerin hazır olduğunu, 'duvarların' yıkılabileceğini söyledi.

Naimoğulları, her şeyin yazılı olacağını, sözlü kabul etmeyeceklerini aktardı.