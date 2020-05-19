  • BIST 101.983
  • Altın 379,206
  • Dolar 6,8638
  • Euro 7,5015
  • Lefkoşa 41 °C
  • Mağusa 43 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 43 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Gözaltına alınan HDP'li 3 belediye başkanı serbest bırakıldı

»
Gözaltına alınan HDP'li 3 belediye başkanı serbest bırakıldı
Gözaltına alınan HDP'li 3 belediye başkanı serbest bırakıldı

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, HDP'li Siirt ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Mayıs'ta adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Işık, Akgül ve Sarsılmaz, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Turhan'ın da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Adli kontrol kapsamında Işık, Akgül ve Sarsılmaz'a 'konutunu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiri uygulanacağı belirtildi. 

HDP'li Siirt ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Mayıs'ta gözaltına alınmış, görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyım atanmıştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz'de Büyüklükleri 4,1 İla 5,6 Olan 6 Deprem Meydana Geldi19 Mayıs 2020 Salı 10:03
  • Çavuşoğlu ile Pompeo Kovid-19 ile mücedeleyi görüştü19 Mayıs 2020 Salı 08:52
  • Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem19 Mayıs 2020 Salı 08:39
  • Orduda üst düzey istifa18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:27
  • Bir kadın daha, kendisini taciz eden erkek tarafından öldürüldü18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:20
  • Çocuk yaşta doğum yapmayı savunan Muttalip Kutluk Özgüven hakkında suç duyurusu18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:40
  • A Haber, Kudüs'ü İsrail topraklarında gösterdi18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:20
  • Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti: 'Onurum, gururum incindi'18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:05
  • İmamoğlu: Soruşturmalar hukuki dayanaktan yoksun, müfettişin iktidar partisinden vekil adayı olması her şeyi anlatıyor18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:26
  • Akdeniz’de 4,7 büyüklüğünde deprem18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti