Gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen: Hırsızlığa geçit vermeyecek bir yol açtık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2015 yılındaki Kobani eylemlerine dair başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül’de gözaltına alınan Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, avukatı aracılığıyla mesaj yayınladı.
Soruşturma kapsamında Kars'tan Ankara'ya götürülen Bilgen, “Kars’ta haksızlığa ve hırsızlığa geçit vermeyecek bir yol açtık. Şehri kim yönetirse yönetsin, Kars’ta yaşayanlar bu yoldan geri dönmeyecektir” mesajı gönderdi.
Ne olmuştu?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen Kobani eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı vermişti.
Operasyonda aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Ayla Akat, Emine Ayna, Beyza Üstün, Alp Altınörs, Altan Tan, Gülfer Akkaya ve Ali Ürküt gözaltına alınmıştı.
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