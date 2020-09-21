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Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıkları iddia edilmişti; hastane raporu doğruladı

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Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıkları iddia edilmişti; hastane raporu doğruladı
Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıkları iddia edilmişti; hastane raporu doğruladı

Van’da askerler tarafından arazilerinde gözaltına alınan ve helikopterden atıldıkları iddia edilen iki kişiden Osman Şiban’a dair hasta epikriz raporunda, Şiban’ın “Helikopterden düşme sonrası yaralanma” şikayetiyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildiği belirtildi.

Van’ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından 11 Eylül’de gözaltına alınan ve iki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde oldukları ortaya çıkan 50 yaşındaki Osman Şiban ve 55 yaşındaki Servet Turgut’un helikopterden atıldıklarına ilişkin iddiayı doğrulayan bir rapor ortaya çıktı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Cemil Uğur, 17 Eylül’de normal servise alındıktan sonra dün taburcu edilen Osman Şiban’ın hasta epikriz raporuna ulaştı. Raporda, Şiban’ın “Helikopterden düşme sonrası yaralanma” şikâyetiyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildiği belirtildi.

Hastane raporunun şikayet bölümünde, “Yoğun Bakım” başlığında “yüksekten düşme” belirtilirken, devamında “Yüksekten düşme sorası emniyet tarafından sağlık ekiplerine bildirilerek 112 tarafından acile getirilmiş” denildi.

Şiban’a yapılan müdahalelere de yer verilen raporun devamında, “…hasta olay günü acil uzmanınca helikopterden düşme sonrası yaralanma sonrası acile getirildiği belirtilerek yerinde ekonsultasyon (tanı konulmak) istenmiştir. Hasta acilde görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

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11 Eylül’de askerler tarafından özel bir hastaneye götürülen Şiban hakkında hazırlanan raporda, helikopterden atıldıklarına dair herhangi bir şikâyete yer verilmeden, genel durumu bölümüne “orta kötü” olarak kaydedilmişti. Raporda, Şiban’ın her iki gözünde morluk, baş, boyun ve yüz bölgesinde travmaya bağlı şişlik olduğu belirlenirken, ayrıca Şiban’ın kanlı kustuğu da aktarılmıştı. Şiban, raporda yoğun bakım ihtiyacı olduğunun belirlenmesi üzerine Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen Servet Turgut’a dair hazırlanan darp raporunda da askerler tarafından önce özel bir hastaneye ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü, “İsimsiz hasta yüksekten düşme sebebiyle getirildi. Entübe hasta” notu yer almıştı. “Yüksekten düşme” bilgisinin, bilinçleri kapalı bir şekilde iki kişiyi hastaneye getiren askerler tarafından verildiği ileri sürülmüştü.

"Helikopterden atıldılar" iddiası

HDP’li Sarısaç, olaya dair yaptığı paylaşımda şunları demişti: "Ailelerle hastanede yaptığımız görüşmede, Servet Turgut ve Osman Şiban tarlalarında çalışırken askerler tarafından tartaklanarak helikoptere bindirilmiş ve iki gündür de haber alınamıyordu. Ailelerin yoğun çabaları sonucu ikisinin de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde, birinin entübe olduğu diğerinin de bilincinin açık olduğunu ve görgü tanıklarına göre bu iki kişinin helikopterden atıldığını aktardılar. Helikopterden atılsın veya atılmasın gerçek şu ki, ikisi de köyünde, arazilerinde çalışırken askerler tarafından alınıp, işkenceyle bilinçlerini kaybedip yoğun bakıma alınacak hale getiriliyorlar."

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