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Gözaltında tutulan binlerce çocuğa cinsel istismar iddiası

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ABD'de ailelerinden ayrı olarak gözaltında tutulan binlerce göçmen çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığı iddia edildi.
Gözaltında tutulan binlerce çocuğa cinsel istismar iddiası

Axios internet haber portalının Cumhuriyetçi Kongre üyesi Ted Deutch’ın ofisinden edindiğini açıkladığı ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi (HHS) belgelerine göre, son 4 yılda aileleri tarafından refakat edilmeyen gözaltındaki binlerce göçmen çocuğun cinsel tacize uğradığı belirtildi.

BİNLERCE CİNSEL TACİZ ŞİKAYETİ

Belgelerde, Ekim 2014-Temmuz 2018 arasında HHS’ye bağlı Mülteci Yerleştirme Ofisi’ne 4 bin 556, ABD Adalet Bakanlığına da bin 303 cinsel tacizle ilgili şikayet yapıldığı kaydedildi.

Şikayetlerde, gözaltı merkezlerinde göçmen çocuk ve gençlere yetişkin personel tarafından pornografik videolar gösterme ve cinsel organlarına zorla dokunma gibi suçlamaların yer aldığı ifade edildi.

"AŞAĞILIK VE İĞRENÇ"

Kongre üyesi Deutch, “Bu davranış gerçekten aşağılık ve iğrenç. Bu olay, HHS’in bu iddialar üzerine neler yaptığı ve bu (göçmen çocukların tutulduğu) merkezlerde neler olup bittiği hakkında cevap vermesi gereken soruların başlangıcıdır.” ifadelerini kullandı.

HHS Sözcüsü Caitlin Oakley de iddialar üzerine yaptığı açıklamada refakatsiz yabancı çocuk programı uygulamasında küçüklerin güvenliğinin en büyük endişeleri olduğunu belirterek, “Bunlar, zor şartlar altındaki savunmasız çocuklar ve Mülteci Yerleştirme Ofisi her bir çocuğa azami özen gösterilerek davranılması gerektiği sorumluluğunu biliyor. Herhangi bir suistimal, cinsel istismar veya ihmal iddiası ciddiye alınarak soruşturma ve yanıt vermek için hızla hareket edilmektedir.” dedi.

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