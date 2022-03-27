  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Gözaltındayken iç çamaşırı ve çorapla kaçtı

» »
Gözaltındayken iç çamaşırı ve çorapla kaçtı
Gözaltındayken iç çamaşırı ve çorapla kaçtı

Britanya’da polis, gözaltındayken iç çamaşırı ve çorapla kaçan şüpheliyi arıyor.

 

Dorset Polisi, Kyle Darren Eglington’ın (32), dün sabah bir nakil aracından kaçtığını, bulunması için çalışma başlatıldığını açıkladı ve onu görenlerin, bilgi sahibi olanların kendilerine başvurmasını istedi.

 

Eglington’ı, ‘1,80 metre boyunda, beyaz, kumral saçlı’ olarak tanımlayan polis, fotoğrafını paylaştı, kaçtığında üzerinde sadece iç çamaşırı ve çorap olduğunu, arama çalışmalarına bir helikopterin de yardımcı olduğunu duyurdu.

Eglington’ın, perşembe günü Bournemouth’taki bir soygun sonrasında gözaltına alındığı ve iki gün sonra nakil aracından kaçtığı belirtilerek kamuoyu için tehlike oluşturmadığı ancak bir an önce adaletin yerini bulması için yakalanması gerektiğinin altı çizildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Johnson: Zelenskiy, İngiltere’ye Sığınmayı Reddetti, Kalıp Halkımla Savaşacağım Dedi21 Mart 2022 Pazartesi 18:06
  • Abramoviç’in Eski Eşi Panikte: 660 Milyon Dolarla Londra’da Saklanıyor20 Mart 2022 Pazar 11:25
  • İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya Stratejisini Değiştirmek Zorunda Kaldı19 Mart 2022 Cumartesi 14:53
  • İngiltere’den Polonya’ya Savunma Desteği17 Mart 2022 Perşembe 19:52
  • Duş Aldığı Esnada Göğüsleri Patlayan Film Yıldızı Sophie Anderson, Ameliyata Alındı17 Mart 2022 Perşembe 00:38
  • Parlamentodaki Görüşmeler Sırasında Uyuyakaldı15 Mart 2022 Salı 18:21
  • İngiltere, Assange'ın ABD'ye İade Edilebileceği Yönündeki Karara İtirazını Reddetti14 Mart 2022 Pazartesi 23:00
  • Rus Oligarkın İngiltere’deki Evini Bastılar: ‘Bu Mülk Ukraynalı Mültecilere Ait’14 Mart 2022 Pazartesi 21:25
  • İngiltere’den Rus Parlamenterlere Yaptırım11 Mart 2022 Cuma 17:53
  • İngiltere Ukraynalılara Vize Sürecini Kolaylaştıracak10 Mart 2022 Perşembe 21:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti