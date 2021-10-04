Gözde arpacık nasıl geçer?

Gözde arpacık çıkması oldukça yaygın bir durumdur. Göz kapağında yahut gözün içinde çıkan arpacık oldukça bulaşıcıdır. Gözde arpacık çıkmasının temel nedeni enfeksiyonlardır. Göz bölgesinde oluşan bu enfeksiyonlar şişliğe, kızarıklığa, kaşınmaya, akıntıya ve yanma hissine neden olmaktadır. Gözde çıkan arpacık genellikle 1 ile 2 hafta içinde kendiliğinden geçmektedir. Lakin bu süreyi kısaltmak için evde uygulanabilecek bazı yöntemler mevcuttur. Peki özde arpacık nasıl geçer? Gözde arpacık neden çıkar, ne iyi gelir? İşte bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde!

Arpacık yahut diğer ismi ile hordeolum; göz bölgesinde ortaya çıkan ve başta kızarıklık ile şişlik olmak üzere birtakım rahatsızlıklara neden olan bir enfeksiyondur. Arpacık göz kapağında çıkabileceği gibi gözün içinde de çıkabilmektedir. Gözde çıkan arpacık oldukça rahatsız edici olduğundan hızla tedavi edilmelidir. Arpacığı evde bitkisel yollarla tedavi etmek mümkündür.

GÖZDE ARPACIK NEDEN ÇIKAR?

Gözde arpacık çıkması her yaş grubunda olabilmektedir. Lakin araştırmalar gözde arpacık çıkmasının en yaygın olarak ergenlerde görüldüğünü göstermektedir. Arpacık göz kapapğında çıkabileceği gibi, direkt olarak gözlerde de çıkabilmektedir. Lakin göz kapağında arpacık çıkması daha yaygın olarak gözlemlenmektedir.

Gözde arpacık çıkmasının ana nedeni bakteriyel enfeksiyonlardır. Göz kapaklarında ve kirpiklerde bulunan yağ bezlerinin enfekte olması sonucunda gözde arpacık ortaya çıkmaktadır. Gözde arpacık oluşumunun başlıca nedeni stafilokok isimli bakterilerden kaynaklı enfeksiyon oluşumudur. Gözde arpacık nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

Gözde enfeksiyon oluşması,

Göz makyajını temizlememek,

El temizliğine önem vermeden gözlere dokunmak,

Lens temizliğine dikkat etmemek,

Son kullanma tarihi geçmiş göz temizleme ürünleri kullanmak,

Arpacığı olan biri ile göz ürünleri paylaşmak yahut arpacığı olan biri ile temas ettikten sonra gerekli sterilizasyonu yapmamak.

GÖZDE ARPACIK BELİRTİLERİ

Gözde çıkan arpacık kolay şekilde ayırt edilebilmektedir. Gözde arpacık belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Gözlerde yanma hissi,

Gözlerin kaşınması,

Gözlerde kızarma,

Ağrı,

Göz kapağında yumru oluşması,

Gözlerin veya göz kapaklarının şişmesi,

Gözlerde hassasiyet,

Göz kapaklarında düşüklük,

Işık hassasiyeti,

Göz kırpmada rahatsızlık.

GÖZDE ARPACIK NASIL GEÇER?

Gözde çıkan arpacık normalde 1 ile 2 hafta içinde herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşmektedir. Lakin gözde çıkan arpacık oldukça rahatsız edici olduğundan çoğu kişi iyileşmesi için müdahaleye ihtiyaç duymaktadır. Peki gözde arpacığa ne iyi gelir?

Gözde çıkan arpacığı evde tedavi etmenin bazı kolay yöntemleri bulunmaktadır. Evde uygulanan bu yöntemler ile gözde çıkan arpacığın iyileşme süresi büyük orada kısaltılabilmektedir. Gözde çıkan arpacığı tedavi etmede asıl olan enfeksiyonu öldürmektir. Zira enfeksiyon yok olduktan kısa bir süre sonra arpacık da geçmektedir. Gözde çıkan arpacığı tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir;

Temiz bezi ılık su ile ıslatarak 10 dakikalık periyodlar ile günde 4 ile 5 kez arpacıklı göze kompres uygulamak,

Çay poşetini ıslatarak arpacıklı gözün üzerinde 10 dakikalık periyodlar ile günde 4 ile 5 kez bekletmek,

Göz temizliğine özen göstermek, mümkünse göz yakmayan bebek şampuanları ile gözü ve kirpikleri iyice yıkamak,

Göze makyaj yapmaktan kaçınmak da arpacık tedavisi için önemlidir.

GÖZDE ARPACIK ÇIKMASI NAZAR MI?

Halk arasında gözde arpacık çıkması farklı şeylere de yorulmaktadır. Lakin bunlar tamamen batıl inançtan ibarettir. Halk arasında "göz değdi" tabiri ile nazar değmesi bir anlamlarda kullanılmaktadır. Halk arasında gözünde arpacık çıkan birinin kıskanıldığı, bu nedenle de nazar değdiği düşünülmektedir. Yani gözde arpacık çıkması nazar değdiğine yorulmaktadır.