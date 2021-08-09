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Gözde Oluşan Kırma Kusurlarına Kalıcı Kontakt Lens !

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Gözde Oluşan Kırma Kusurlarına Kalıcı Kontakt Lens !
Gözde Oluşan Kırma Kusurlarına Kalıcı Kontakt Lens !

Gözlük ve Lensten kurtulmak isteyen ve maalesef gözü lazere uygun olmayan hastalara alternatif güvenli bir teknik.

Excimer lazer ile gözlük ve lensten kurtulma işlemleri yaklaşık 30 yıldır başarıyla uygulanıyor. Göz uygun olduğu sürece hastalara lazer uygulanabilir.

Fakat bazı göz yapıları lazere uygun değildir. Bu hastaların ihtiyacını karşılamak üzere Fakik lens( Kalıcı Kontakt Lens ) sistemi geliştirilmiştir. Kontakt olmasının nedeni gözün iris ve mercek arasındaki kamaraya yerleştirilmesi ve bacaklarının periferde kısmen göz merceği üzerine oturmasıdır. Amaç; hastanın gözlük ve lens olmadan kendi ana gözünün izin verdiği ölçüde görebilmesidir. Tabiki; Kalıcı kontakt lens tekniği içinde hastanın gözü uygun olmalıdır. Muayenede hastanın tüm detaylı tetkikleri yapılır ve arka arkaya en az 2 defa check edilir. Amaç hasta için özel olarak üretilecek bu materyalin, hastanın göz içine tam olarak mükemmel bir şekilde oturması ve yerleşmesidir. Gözü uygun olan hastalara , kişiye özel kalıcı kontakt lens üretimi yaptırılmaktadır. Sadece hastaya özel olarak üretilen bu kalıcı kontakt lensler ,ortalama 20 dk süre alan bir işlem ile göz arka kamarasına monte edilmektedir. İşlem , damla ile göz uyuşturulup iğnesiz dikişsiz olarak kısa sürede bitirilmektedir. Hasta ertesi gün kendi özel günlük yaşantısına dönebilmektedir. Bu kalıcı kontakt lensler bakım gerektirmez, sürekli göz içindedir, çıkarılıp takılmaz, rahatsızlık vermez, her ortama girip çıkılabilir, yüzme dahil her sporu rahatlıkla yapabilirsiniz, ileri yaşlarda yaşlılığa bağlı başka göz ameliyatlarına engel değildir. İleri yaşlara kadar hastaya rahatlıkla konforlu bir yaşam sunabilmektedir. Bu kalıcı kontakt lensler kişiye özel olarak üretildiğinden göze uymama ve sorun çıkarma problemleri minimum düzeydedir. Yıllardır yapılan bu sistem son zamanlarda teknolojinin sürekli gelişmesi ile lens materyali ve yapısı üzerinde de sürekli güncellemeler yapıldığından, kalıcı kontakt lens işlem sonuçları çok daha konforlu bir yaşam sunmaktadır hastalara. Gözü lazere uygun olmayan hastaların gönül rahatlığı ile seçebilecekleri alternatif bir tekniktir Fakik Lens( Kalıcı Kontakt Lensler).

Hastanın gözünün hangi tekniğe uygun olması ile ilgili son kararı uzman hekim vermektedir.

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