Gözler Akıncı'da, hükümet kurma görevini bugün verebilir

Akıncı görevi bugün verebilir...

Cumhurbşakanı Mustafa Akıncı Meclis'te temsil edilen siyasal partiler ile görüşmelere devam ediyor. Akıncı sırası ile TDP,DP ve YDP ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün de sırası ile UBP,CTP ve HP yetkilileir ile görüşmüştü.

Halkın Partisi'nin dün akşam aldığı parti meclisi kararından sonra gözler bugün Cumhurbşkanı Mustafa Akıncı'ya çevrildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bugün veya en geç yarın hükümet kurma görevini UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a vermesi bekleniyor.