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Gözler Başbakan’ın programında

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Gözler Başbakan’ın programında
Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda düzenli olarak yapılan toplantıların en önemlilerinden biri yarın yapılacak.

Siyasi çevrelerde müzakere süreci ile ilgili bilgilendirme ve izlenecek stratejinin tartışılıp görüş alışverişinde bulunulan bu toplantılar Güney Kıbrıs’taki Ulusal Konsey toplantılarının muadili olarak kabul ediliyor. Cumhurbaşkanlığında meclis dışı parti başkanları ile de aynı çerçevede toplantılar yapılıyor.

Son toplantılara Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün katılamaması dikkati çekiyor. Başbakan Özgürgün’ün katılmayarak yerine parti temsilcilerini göndermesinin, özellikle diğer siyasi partilerde büyük rahatsızlık yarattığı biliniyor.

Bugün gözler, müzakere süreci ile ilgili devre dışı bırakıldığı yönünde açıklamalar yapan Hüseyin Özgürgün’ün, Rum Meclisi’nin tarihi oylamasında enosis plebisitinin okullarda anılması kararı bertaraf etmesinin ardından yapılacak ilk toplantıya katılıp katılmayacağına çevrildi.

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“Sahte Saray” tartışması

Geçtiğimiz günlerde DİSİ ve AKEL liderlerinin Cumhurbaşkanlığı’na giderek Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmeleri, Rum tarafında başta ELAM ve Tasos Papadopulos’un oğlu tarafından küfre varan sözlerle karşılanmış, büyük tartışmalara neden olmuştu. Rum basınında yer alan haberlerde, her iki lider “sahte başbakanın bile gitmediği sahte saraya” gitmekle eleştirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı’na gitmeme yönündeki son dönem alışkanlığını değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.

Cumhurbaşkanı Akıncı Pazartesi 17.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen parti başkanlarını kabul ederek, 11 Nisan Salı günü başlayacak yeni müzakere dönemi ile ilgili bilgi vererek görüş alışverişinde bulunacak.

Toplantı, yeni dönemin ilk müzakeresi öncesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabulünün hemen ardından başlayacak.

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Başbakan Hüseyin Özgürgün gözlük dükkanının açılışına kızı ile birlikte katılmıştı.

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