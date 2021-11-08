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Gözler Başkan Erdoğan'da! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı... İşte masadaki kritik konular

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, saat 15.50'de Başkan Recep Tayyip liderliğinde yoğun bir gündemle toplandı.
Gözler Başkan Erdoğan'da! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı... İşte masadaki kritik konular

 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, saat 15.50'de Başkan Recep Tayyip liderliğinde yoğun bir gündemle toplandı. Bakan Kurulu'nda, EYT, asgari ücret, Suriye sınırına olası bir operasyon ve koronavirüs salgını ile yerli aşıdaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kameralara karşısına çıkacak ve alınan kararları açıklayacak.

Tüm Türkiye'nin gözü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.50'de toplandı. Bakanlar Kurulu sağlıktan siyasete, üretimden dış politikaya birçok konuda değerlendirme yapacak.

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Kabine kararlarını millete sesleniş konuşmasıyla her kabine sonrasında paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Suriye sınırında bir operasyon olup olmayacağı, sağlıkta Türkovac aşısı ve son günlerde önemli gelişmelerin yaşandığı yerli otomobil TOGG ile ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.

Öte yandan Kabine Toplantısı'nda, EYT, asgari ücret ve koronavirüs salgınınındaki son durumunda ele alınması bekleniyor.

G-20 SONRASI İLK KABİNE

Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüştüğü G-20 liderler zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı olacak.

LİDERLERLE OLAN ZİRVENİN DEĞERLENDİRMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya medyasında da geniş yer bulan liderlerle diplomasi trafiği içerisinde G-20 zirvesinde gerçekleşen ikili görüşmelerin de kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

 

SURİYE'YE OPERASYON VAR MI?

Sopn günlerde özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sıkça sorulan sorulardan olan Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele, olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.

YERLİ AŞIDA SON AŞAMA KABİNE TOPLANTISINDA

Öte yandan artık son çalışmaların yapıldığı yerli aşımız TURKOVAC ile ilgili çalışmalar da kabinenin gündemine olacak ve bakanların yapacağı sunum ve değerlendirmenin ardından bu akşamki açıklamada bazı tarihlerin de netleşmiş olabileceği bekleniyor.

KOVİD-19 MÜCADELESİNDE SON DURUM

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan.

YERLİ OTOMOBİL (TOGG) ÜRETİMİNDE PEŞ PEŞE GÜZEL GELİŞMELER

Yine son haftaya damga vuran yerli otomobil paylaşımları da tüm Türkiye'de heyecan yaratırken kabinede de konuyla ilgili müşterek çalışan bakanların bilgilendirme yapması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN KAMERALAR KARŞISINA GEÇECEK

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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