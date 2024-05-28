Gözler bu toplantıda... Hayvancı ile bakanlar görüşüyor!

Hayvan Üreticileri Tarım, Maliye ve Ekonomi bakanları ile bir araya geldi. Tarım Bakanlığı'nda başlayan toplantıda ithal et konusu görüşülecek. Basın mensuplarının içeri girmesine müsaade edilmedi.

Hayvan Üreticileri Birliği, Tarım Bakanlığı'nda Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşme gerçekleştiriyor.

Hayvan üreticileri, yerli üretimin desteklenmesi ve ithalatın yerli üreticilere zarar vermemesi gerektiğini belirterek taleplerini dile getiriyor. Üreticiler, ithalatın devam etmesi durumunda yerli üretimin büyük darbe alacağını ve ekonomik açıdan zor durumda kalacaklarını ifade ediyor.

Görüşmeden çıkacak sonuç, hem üreticiler hem de sektörün geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Tarım Bakanlığı'nda gerçekleşen kritik toplantının ardından açıklanacak kararlar merakla bekleniyor.