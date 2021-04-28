Gözler Cenevre’de…

Birleşmiş Milletler öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans başladı.Liderlerle dün ayrı ayrı görüşen Guterres bugün de Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Lider Anastasiadis ile ayrı ayrı biraraya gelecek.

Kıbrıs konferasnı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi.

İnterContinental Hotel’de yer alan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.Görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve müzakere heyeti üyeleri eşlik etti.

Görüşme sonrasında Cenevre’de bulunan BRT muhabirine açıklama yapan Tatar, görüşmenin yararlı geçtiğini ve görüşlerinden geri adım atmadığını söyledi.

Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs konusunu iyi bildiğini ve tecrübeli olduğunu kaydetti.Toplantıda görüşlerini BM Genel Sekretere aktardıklarını söyleyen Tatar, görüşmede pozisyon ve iyi niyetlerini ortaya koyduklarını, Kıbrıslı Türklerin hep mağdur olduğunu dile getirdiklerini belirtti.

Guterres’in, Crans Montana’da da görüşmeleri yürütmesinden dolayı konuya hakim olduğunu dile getiren Tatar, “Gutteres konuyu biliyor, meseleyi biliyor. Şimdi artık diğer tarafla da görüşecek. Meseleyi yoğun olarak bugün ve yarın tartışacağız. Genel Sekreter Kıbrıs konusunu biliyor. Meseleleri Crans Montana’da da yaşadığından tartabildiğini, tecrübesi olduğunu gözlemledim. Bakıp göreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “görüşmede vizyonumuzu ısrarla savunduk” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter’in saat 21.45’te katılımcıların onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres bugün de saat 11.00’de tüm katılımcıların yer alacağı bir toplantı yapacak.

Toplantının açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekerteri Antonio Guterres yapacak.

Toplantıda daha sonra sırası ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetim Lider Nikos Anastasiadis ile üç garantör ülkenin dışişleri bakanları birer konuşma yapacak. Bugün gerçekleştirilecek tüm görüşmeler BM Binası’nda yer alacak.

Guterres bugün ayrıca Kıbrıs’la ilgili müdahil taraflarla ikili görüşmeler yapacak ardından da 5+1 katılım düzeni ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dandais ve İngiltere Dışişleri Bakanı Domonic Raab ile görüşecek.

Guterres Çavuşoğlu görüşmesi saat 15.00’te başlayacak.

Guterres saat 16.00’da Dendias saat 17.00’de de Rab ile biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bugün saat 18.00’de görüşecek olan Guterres saat 19.00’da da Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

Bu gece saat 20.00’de ise tüm katılımcıların yer alacağı görüşmeye geçilecek ardından da katılımcılar için akşam yemeği verilecek.

Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından Guterres, Rum Lideri Nikos Anastasiadis ile de biraraya geldi.Rum haber kaynaklarının, Cenevre’de bulunan muhabirlerine dayandırdıkları habere göre, Anastasiadis’e Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kiriankos Kuros, Pandelis Pandelidis, Adrianos Kiriakidis eşlik etti.